Вийшов трейлер мультсеріалу «Тачки в дорозі» / Cars on the Road для платформи Disney+, прем’єра вже 8 вересня

Анонсований торік мультсеріал “Тачки в дорозі” / Cars on the Road нарешті отримав повноцінний трейлер та дату прем’єри на стрімінговій платформі Disney+.

У мультсеріалі з’являться практично всі герої франшизи “Тачки”, проте головними персонажами залишаться Блискавка МакКуїн та Сирник. У повній відповідності до жанру Road Movie пара друзів вирушить у довгу подорож, де їм доведеться зіткнутися з новими друзями та лякаючими ситуаціями.

У першому сезоні мультсеріалу “Тачки в дорозі” / Cars on the Road буде дев’ять серій, прем’єра призначена на 8 вересня 2022 року.