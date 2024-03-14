Вірусне фото «Голлівудської гори» в Каліфорнії виявилось фейком, згенерованим нейромережою

Можливо, ви натикалися у Facebook чи BlueSky на приголомшливе фото «Голлівудської гори» в Каліфорнії, зняте з висоти пташиного польоту? Виявляється воно повністю згенероване штучним інтелектом — щобільше, навіть місця з такою назвою не існує.

Як зазначає Gizmodo, початково знімок опублікував у Facebook користувач, на ім’я Мімі Ехіс Оджо — і для тих, хто ніколи не бував у США, він міг здатися цілком реальним. Водночас на сторінці Оджо чимало інших зображень, згенерованих ШІ, що вже могло наштовхнути на роздуми про достовірність фото.

Письменник Купер Лунд написав на BlueSky, що така плутанина може стати великим розчаруванням для туристів, які поїдуть до США у пошуках фантастичних сцен, насправді створених штучним інтелектом. Він згадав, що щось дуже схоже сталося на початку 2010-х років, коли китайські туристи відвідали Париж. Вони очікували, що місто виглядатиме «як знімальний майданчик для романтичної історії кохання», а натомість побачили «сигаретні недопалки, грубість місцевих та безпричинні публічні прояви прихильності».

Цікаво, що психологи вже кажуть про так званий «Паризький синдром» — стан, при якому іноземці страждають від депресії, тривоги, почуття переслідування та навіть галюцинацій, коли їхні рожеві образи не відповідають реальності.

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