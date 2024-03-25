Влада США вимагає від Google розкрити особи глядачів певних відео на YouTube

Федеральна влада США запитала у Google імена, адреси, номери телефонів і дії користувачів облікових записів, які переглядали певні відео на YouTube у період з 1 по 8 січня 2023 року. Люди, які дивилися ці відео, не ввійшовши в обліковий запис, також не були в безпеці, оскільки уряд також запитував їхні IP-адреси. Слідчі вимагають від Google передати інформацію в рамках розслідування щодо людини, яка використовує в інтернеті ім’я користувача elonmuskwhm.

Влада підозрює, що elonmuskwhm продає біткойни за готівку і, таким чином, порушує закони про відмивання грошей, а також веде неліцензійний бізнес з переказу грошей. Повідомляється, що агенти під прикриттям надіслали підозрюваним посилання на YouTube-відео з посібниками для картографування за допомогою дронів і програмного забезпечення доповненої реальності під час своїх розмов. Ці відеозаписи, однак, не були приватними, і їх загалом переглянули понад 30 тис. разів. Отже, уряд потенційно запитував у Google конфіденційну інформацію про досить велику кількість користувачів.

«Є підстави вважати, що ці записи будуть доречними та суттєвими для поточного кримінального розслідування, включно з наданням ідентифікаційної інформації про злочинців», — повідомили представники влади.

Судячи з документів, суд задовольнив запит на інформацію, але попросив Google тримати його в таємниці. Також незрозуміло, чи передала Google дані, які вимагала влада.

В іншому випадку влада також просила компанію надати список облікових записів, які «переглядали та/або взаємодіяли» з вісьмома прямими трансляціями на YouTube. Поліцейські попросили цю інформацію після того, як дізналися, що за ними стежили під час стріму, коли вони обшукували територію після повідомлення про те, що в сміттєвий бак закладена вибухівка. Одну з цих прямих відеотрансляцій опублікував обліковий запис Boston and Maine Live, який має понад 130 тис. підписників.

Представник Google сказав, що компанія дотримується «суворого процесу», щоб захистити конфіденційність своїх користувачів. Але критики та захисники конфіденційності стурбовані тим, що державні установи використовують свої повноваження, щоб отримати конфіденційну інформацію про людей, які випадково переглянули конкретні відео на YouTube і жодним чином не роблять нічого протизаконного.

Курс Communicative Business English. За майже 2 місяці ви відчуєте впевненість у спілкуванні з міжнародними колегами, здолаєте мовний бар’єр та прокачаєте аналітичне мислення. Реєстрація на курс

«Те, що ми дивимося в інтернеті, може розкрити дуже конфіденційну інформацію про нас — наші політичні погляди, наші пристрасті, наші релігійні переконання та багато іншого», — сказав Джон Девіссон, старший радник Інформаційного центру електронної конфіденційності. «Це справедливо очікувати, що правоохоронні органи не матимуть доступу до цієї інформації без вагомої причини. Цей наказ перевертає це припущення з ніг на голову».

Джерело: Engadget

Триває конкурс авторів ІТС. Напиши статтю про розвиток ігор, геймінг та ігрові девайси та вигравай професійне ігрове кермо Logitech G923 Racing Wheel, або одну з низькопрофільних ігрових клавіатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!