Власник Tesla не зміг потрапити до заблокованого автомобіля через несправний акумулятор — компанія вимагала $21 тис. за його заміну

Маріо Зелайя з Канади записав відео в TikTok, де розповів про свою проблему і порекомендував “ніколи не купувати Tesla” – ролик набрав 17,4 млн. переглядів.

Зелайя придбав електрокар ще в 2013 році за 140 000 канадських доларів, а досягнувши 77 000 миль пробігу машина “зажадала” заміни акумулятора. За словами Ілона Маска, батареї в подібних машинах розраховані на пробіг від 300 000 до 500 000 миль, або можуть прослужити приблизно 21-25 років до того, як з’явиться необхідність поміняти акумулятор.

Власник авто вважає, що проблема виникла через те, що у деяких електрокарів Tesla Model S 2013 і 2014 років була несправність, через яку рідина з дренажного шланга системи кондиціювання повітря капала на акумулятор, викликаючи його іржавіння – технічні фахівці транспортної агенції Канади підтвердили, що саме тому батарея у машині Маріо померла.

Зелайя також стверджує, що іржа та витік з’явилися у момент, коли авто знаходилося на гарантії. Як тільки з’явилося повідомлення про несправність батареї, він відвіз машину до сервісного центру Tesla – проте там безкоштовно міняти акумулятор відмовилися, вмагаючи сплатити за послугу 21 тисячу доларів.

Курс QA Вивчайте важливi технології для тестувальника у зручний час, та отримуйте $1300 уже через рік роботи РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

#car ♬ original sound – Mario Zelaya @supermariozelaya Replying to @Mario Zelaya Here’s an update and some clarifications on my dead 💩 Tesla. Also, someone is buying it tomorrow for $19K and is taking on the responsibility of opening up the car. I got 85 messages on FB Marketplace on it 😅. Guess I’m selling it for cheap? #tesla

У результаті Маріо вирішив продати машину з несправною батареєю, але не зміг потрапити в салон авто і забрати документи власності, що знаходились всередині – двері через несправний акумулятор заблокували.

“Ось чому вам не варто купувати Tesla, люди” – сказав засмучений Маріо, звертаючись до своїх підписників у TikTok.

Зелайя заплатив близько 30 доларів за нові документи і продав авто – мабуть, новому власнику довелося зняти передній бампер і залізти в салон через нішу для шин.

Навряд чи екс-власник електрокара захоче в майбутньому повернутися до цієї автомобільної марки, тому що продовжує рекомендувати підписникам «триматися подалі від Tesla» та постити саркастичні відео, зачіпаючи автомарку.

Минулого року ще один власник електрокара з Фінляндії об’єднався з каналом про вибухові речовини на YouTube, щоб підірвати свою Tesla Model S 2013, після того, як виявив, що йому доведеться купити акумулятор за 22 600 доларів, тому що той «пережив 8-річну гарантію».

Джерело: Techspot