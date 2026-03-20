Електричний монстр Xiaomi YU7 GT: 990 к.с., 705 км запасу ходу і автопілот

Вадим Карпусь

Електричний монстр Xiaomi YU7 GT: 990 к.с., 705 км запасу ходу і автопілот
Xiaomi YU7 GT

На додачу до оновленого седана Xiaomi SU7 модельного ряду 2026 року китайська компанія готує ще одну новинку. Майбутній електрокросовер Xiaomi YU7 GT запропонує приголомшливі характеристики, яким можуть позаздрити боліди “Формула-1”. Інформація про нього з’явилася в новому каталозі Міністерства промисловості та інформаційних технологій Китаю для електромобілів.


Xiaomi YU7 GT можна розглядати як SUV-версію спортивного електроседана Xiaomi SU7 Ultra. Автомобіль отримав батарею місткістю 101,7 кВт·год, що забезпечує крейсерський запас ходу до 650 км. Максимальна дальність, за даними виробника, досягає 705 км.

Електрокросовер має повний привід з двома моторами. Передній мотор видає 288 кВт потужності, задній — 450 кВт. Разом це дає 738 кВт або 990 кінських сил. Такий привід розганяє SUV до 300 км/год.

Електричний монстр Xiaomi YU7 GT: 990 к.с., 705 км запасу ходу і автопілот

Зовні YU7 GT має спортивний силует coupe-SUV. Спереду розташувалася світлодіодна стрічка на всю ширину та гостро окреслені фари, а капот виглядає плавним і динамічним. На даху доступний інтегрований лідар для підтримки автопілотних систем. Профіль підкреслюють широкі колісні арки, багатоспицьові спортивні диски та червоні супорти гальм. Дверні ручки заховані, а ззаду використовується повна LED-оптика, доступні написи “XIAOMI” та назва моделі “YU7 GT”, а бампер оформлений дифузорним стилем із двома вихідними елементами.


Електричний монстр Xiaomi YU7 GT: 990 к.с., 705 км запасу ходу і автопілот

Розміри автомобіля становлять 5015 мм у довжину, 2007 мм у ширину, 1597 мм у висоту, а колісна база — 3000 мм. Вага автомобіля — 2460 кг, причому батарея важить 666 кг.

Xiaomi пропонує багатий вибір опцій для персоналізації: різні елементи передніх комбінованих фар, дзеркала, спойлери, кольори гальмівних супортів, наклейки на кузов і навіть передня емблема.

Торік замаскований прототип YU7 GT вже помітили під час тестування.

Джерело: carnewschina

