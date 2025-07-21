Вперше з кінця 2024 року 90% адрес Ethereum стали прибутковими

Вдень 17 липня вартість Ethereum (ETH) сягала найбільшого показника з початку року, а спотові ETF зафіксували рекордний одноденний приплив капіталу у майже $727 млн. Судячи з усього, ETH лише починає набирати обертів.

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Поточна ціна Ethereum становить $3,779, але навіть цей показник зробив понад 90% адрес у цьому блокчейні прибутковими — це найвищий показник з грудня 2024 року. Відносно мало адрес придбали ETH вище сьогоднішньої ціни.

Точка опору знаходиться трохи нижче рівня $4,000. Це ціна, за якою закупились приблизно 2,39 мільйона адрес. Тобто, вони все ще утримують ETH у збиток.

Окрім кількох криптопозитивних законів, що прийняли в США, вартість токенів підтримує і той факт, що в інтерв’ю CNBC голова SEC Пол Аткінс заявив, що Ethereum (ETH) не класифікується як цінний папір.

Джерело: Sentora