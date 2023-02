Злам Activision — хакер викрав плани щодо випуску DLC для Modern Warfare 2 та Call of Duty (разом з даними працівників)

Користувач Twitter з ніком @vxunderground повідомив про витік даних компанії Activision. Злом, нібито, стався 4 грудня 2022 року. За допомогою фішингу зловмисники змогли отримати дані привілейованого користувача в мережі, а потім уже викрали конфіденційні робочі документи. Також вони змогли отримати доступ до контенту, вихід якого заплановано до 17 листопада 2023 року.

.@Activision was breached December 4th, 2022. The Threat Actors successfully phished a privileged user on the network. They exfiltrated sensitive work place documents as well as scheduled to be released content dating to November 17th, 2023.

Activision did not tell anyone. pic.twitter.com/urD64iIlC5

— vx-underground (@vxunderground) February 20, 2023