Злам Activision — хакер викрав плани щодо випуску DLC для Modern Warfare 2 та Call of Duty (разом з даними працівників)

Користувач Twitter з ніком @vxunderground повідомив про витік даних компанії Activision. Злом, нібито, стався 4 грудня 2022 року. За допомогою фішингу зловмисники змогли отримати дані привілейованого користувача в мережі, а потім уже викрали конфіденційні робочі документи. Також вони змогли отримати доступ до контенту, вихід якого заплановано до 17 листопада 2023 року.

.@Activision was breached December 4th, 2022. The Threat Actors successfully phished a privileged user on the network. They exfiltrated sensitive work place documents as well as scheduled to be released content dating to November 17th, 2023. Activision did not tell anyone. pic.twitter.com/urD64iIlC5 — vx-underground (@vxunderground) February 20, 2023

Ресурс Insider Gaming зміг перевірити істинність цього витоку. Хоча користувач @vxunderground розмістив у Twitter лише кілька зображень, що стосуються графіка випуску DLC для Modern Warfare 2, журналісти змогли отримати повну інформацію про витік даних. У ній містяться плани виходу майбутніх DLC для Modern Warfare 2, Call of Duty 2023 (під кодовою назвою Jupiter) та Call of Duty 2024 (під кодовою назвою Cerberus), а також конфіденційна інформація про співробітників. Відомості про співробітників включають повні імена, адреси електронної пошти, номери телефонів, зарплати, місця роботи, адреси та багато іншого.

Як стверджує @vxunderground, файли йому передала людина, яка не змогла продати отриманий в результаті злому вміст. Хакер у розмові повідомив, що він зміг легко зламати комп’ютер співробітника відділу кадрів, що дозволило отримати доступ до інформації. Схоже, що злам обмежився комп’ютером цього працівника. Однак, враховуючи обов’язки співробітника відділу кадрів, комп’ютер містив дані про всіх співробітників Activision. При цьому жодних даних гравців чи користувачів не було скомпрометовано.

З моменту злому деякі відомості про плани випуску DLC для Modern Warfare II вже просочилися в мережу, так що деякі дані витоку вже виглядають застарілими.

Activision поки не прокоментувала цю ситуацію і не повідомила, чи сповіщала вона співробітників про витік їхніх даних.

Джерело: Insider Gaming