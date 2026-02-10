tradfi
Vodafone підвищує вартість тарифів в межах послуги "Рік без абонплат": ще +70-110 грн за кожен місяць

Катерина Левицька

З 17 лютого Vodafone оновлює ціни в архівних тарифах в межах послуги “Рік без абонплат”. Найбільше зростання відчують користувачі Joice PRO 2023, SuperNet Pro та Joice MAX 2023, де заплановане підвищення +105-110 грн.


“Рік без абонплат” — це послуга, що дозволяє оплатити пакет одразу на 12 місяців, без додаткових платежів. На офіційному сайті Vodafone згадані нижче тарифи все ще відображаються з попередньою місячною ціною, однак є примітка про зростання річної плати.

З огляду на вказані оператором загальні суми місячна вартість архівних тарифів зросте приблизно на 70-110 грн. Нижче приблизні розрахунки, які наводить канал української телеком-спільноти MZU.


  • Joice: 260 грн -> 330 грн/4 тижні
  • Joice Start 2023: 260 грн -> 330 грн/4 тижні
  • SuperNet Start+: 260 грн -> 330 грн/місяць
  • Joice Start: 270 грн -> 340 грн/4 тижні
  • Joice Start Special: 270 грн -> 340 грн/4 тижні
  • Turbo: 270 грн -> 340 грн/місяць
  • Joice PRO: 330 грн -> 400 грн/4 тижні
  • Joice PRO 2023: 320 грн -> 430 грн/4 тижні
  • SuperNet Pro: 340 грн -> 445 грн/місяць
  • Joice MAX 2023: 390 грн -> 500 грн/4 тижні
  • Joice MAX: 450 грн -> 520 грн/4 тижні
  • SuperNet Unlim: 470 грн -> 545 грн/місяць
  • Light+: 185 грн -> 230 грн/4 тижні

Цінові зміни оператор пояснює подорожчанням електроенергії для бізнесу. Деталі для абонентів оприлюднять пізніше.

Нагадаємо, що раніше Vodafone оновив тарифи Flexx GO та Flexx TOP зі зростанням ціни на +50-100 грн. Паралельно “Київстар” переглянув власні плани в 7 архівних тарифах. lifecell, ще один український оператор з “великої трійки”, поки цін не оновив, однак запровадив ліміти на вхідні дзвінки за несплати тарифу.

Торік на lifecell перейшли понад 300 000 українців: це єдиний оператор з приростом, Kyivstar та Vodafone — в мінусах

arrow left
arrow right
