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Voicemod тепер використовує ШІ для трансформації мови в голос Моргана Фрімена, астронавта чи пілота

Voicemod тепер використовує ШІ для трансформації мови в голос Моргана Фрімена, астронавта чи пілота

Voicemod, популярний перетворювач голосу в реальному часі, починає використовувати ШІ, щоб зробити голос користувача схожим на голос різних персонажів. Нова бета-версія Voicemod AI Voices пропонує 8 варіантів перетворення в голоси фантастичних персонажів, пілотів, астронавтів та актора Моргана Фрімена.

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Voicemod тривалий час перетворював голоси завдяки класичним методам звукового дизайну. Але тепер для нових голосових ефектів додатково застосовуються функції штучного інтелекту. Голоси обробляються в режимі реального часу, тому вони ідеально підходять для потокової передачі на Twitch або для дзвінків Discord.

Voicemod теперь использует ИИ для трансформации речи в голос Моргана Фримена, астронавта или пилота

Всі дані для цих голосів були згенеровані за допомогою англомовних професійних акторів озвучування з характеристиками, що відповідають голосу, відтвореному Voicemod. Актори читають сценарії, щоб генерувати дані для моделей на основі ШІ, а потім звукорежисери використовують традиційні методи звукового дизайну, щоб перетворити голоси на повноцінних персонажів. Багато голосів ШІ включають динамічні ефекти, фільтри та фонову музику. Оскільки ці ШІ-голоси обробляються на комп’ютері користувача, вони вимагають більшої потужності процесора ніж звичайні ефекти Voicemod.

Щоб взяти участь у бета-тесті Voicemod AI Voices, потрібно подати заявку за наступною адресою.

Джерело: The Verge


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