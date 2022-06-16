Voicemod тепер використовує ШІ для трансформації мови в голос Моргана Фрімена, астронавта чи пілота

Voicemod, популярний перетворювач голосу в реальному часі, починає використовувати ШІ, щоб зробити голос користувача схожим на голос різних персонажів. Нова бета-версія Voicemod AI Voices пропонує 8 варіантів перетворення в голоси фантастичних персонажів, пілотів, астронавтів та актора Моргана Фрімена.

Voicemod тривалий час перетворював голоси завдяки класичним методам звукового дизайну. Але тепер для нових голосових ефектів додатково застосовуються функції штучного інтелекту. Голоси обробляються в режимі реального часу, тому вони ідеально підходять для потокової передачі на Twitch або для дзвінків Discord.

Всі дані для цих голосів були згенеровані за допомогою англомовних професійних акторів озвучування з характеристиками, що відповідають голосу, відтвореному Voicemod. Актори читають сценарії, щоб генерувати дані для моделей на основі ШІ, а потім звукорежисери використовують традиційні методи звукового дизайну, щоб перетворити голоси на повноцінних персонажів. Багато голосів ШІ включають динамічні ефекти, фільтри та фонову музику. Оскільки ці ШІ-голоси обробляються на комп’ютері користувача, вони вимагають більшої потужності процесора ніж звичайні ефекти Voicemod.

Щоб взяти участь у бета-тесті Voicemod AI Voices, потрібно подати заявку за наступною адресою.

Джерело: The Verge