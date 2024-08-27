Новини Україна 27.08.2024 о 13:31 comment views icon

«Воюй або працюй» за Шмигалем: бій зарплаті у конвертах та повернення українців з-за кордону

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Катерина Даньшина

Авторка новин

«Воюй або працюй» за Шмигалем: бій зарплаті у конвертах та повернення українців з-за кордону

На форумі «Україна 2024. Незалежність» Прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував низку заходів з детінізації економіки, яку впроваджуватимуть за принципом «воюй або працюй».

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За словами Шмигаля (через sud.ua), за час повномасштабної війни Україна втратила 3,5 млн робочих місць — наразі їх 8 млн, тоді як для підтримки війська треба щонайменше 10 млн. Прем’єр наголосив, що представники багатьох професій нині працюють в тіні та отримують зарплати в конвертах, не сплачуючи критично необхідні податки.

«В першу чергу, це збільшення внутрішніх запозичень, наш ринок готовий до цього. Фінансові інституції, банки, НБУ. Ми бачимо тут потенціал до кінця цього року. Друге це збільшення ставки податку на прибуток для банків. Третє це розширення бази для військового збору і підвищення ставок військового збору.

І четверте, це принцип «воюй або працюй», який передбачає введення низки заходів, які ринок праці виведе з тіні. Це важливо для підвищення середніх зарплат і наповнення нашого бюджету. Це чотири кроки, над якими ми працюємо», — наголосив Шмигаль.

Він також зазначив, що дуже важливо розробити методику, яка дозволить повернути українців з-за кордону — аби вони працювали й сплачували податки саме в Україні.

Цьогоріч Україна потребує додаткових 500 млрд гривень на військові потреби, які планують отримати завдяки внутрішнім запозиченням, а також підвищенню податків для певних категорій. Згідно з доопрацьованим законопроєктом про підвищення податків (деталями поділився нардеп Ярослав Железняк), передбачено:

  • підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%;
  • встановлення військового збору для ФОП першої й другої груп у розмірі 10% від мінімальної заробітної плати;
  • встановлення військового збору у розмірі 1% для III групи єдиного податку;
  • встановлення щомісячних авансових внесків для АЗС (тут змінена редакція);
  • встановлення ставки податку на прибуток для банків в розмірі 50% на 2024 рік ;
  • підвищення ставки податку на прибуток для фінансових компаній до 25%.

Гетманцев пізніше наголосив на тому, що ПДВ, згідно з текстом законопроєкту, не підвищується, також виключені військовий збір на предмети розкоші та 1% податку з обороту. 

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