«Воюй або працюй» за Шмигалем: бій зарплаті у конвертах та повернення українців з-за кордону

На форумі «Україна 2024. Незалежність» Прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував низку заходів з детінізації економіки, яку впроваджуватимуть за принципом «воюй або працюй».

За словами Шмигаля (через sud.ua), за час повномасштабної війни Україна втратила 3,5 млн робочих місць — наразі їх 8 млн, тоді як для підтримки війська треба щонайменше 10 млн. Прем’єр наголосив, що представники багатьох професій нині працюють в тіні та отримують зарплати в конвертах, не сплачуючи критично необхідні податки.

«В першу чергу, це збільшення внутрішніх запозичень, наш ринок готовий до цього. Фінансові інституції, банки, НБУ. Ми бачимо тут потенціал до кінця цього року. Друге — це збільшення ставки податку на прибуток для банків. Третє — це розширення бази для військового збору і підвищення ставок військового збору. І четверте, це принцип «воюй або працюй», який передбачає введення низки заходів, які ринок праці виведе з тіні. Це важливо для підвищення середніх зарплат і наповнення нашого бюджету. Це чотири кроки, над якими ми працюємо», — наголосив Шмигаль.

Він також зазначив, що дуже важливо розробити методику, яка дозволить повернути українців з-за кордону — аби вони працювали й сплачували податки саме в Україні.

Цьогоріч Україна потребує додаткових 500 млрд гривень на військові потреби, які планують отримати завдяки внутрішнім запозиченням, а також підвищенню податків для певних категорій. Згідно з доопрацьованим законопроєктом про підвищення податків (деталями поділився нардеп Ярослав Железняк), передбачено:

підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%;

встановлення військового збору для ФОП першої й другої груп у розмірі 10% від мінімальної заробітної плати;

встановлення військового збору у розмірі 1% для III групи єдиного податку;

встановлення щомісячних авансових внесків для АЗС (тут змінена редакція);

встановлення ставки податку на прибуток для банків в розмірі 50% на 2024 рік ;

підвищення ставки податку на прибуток для фінансових компаній до 25%.

Гетманцев пізніше наголосив на тому, що ПДВ, згідно з текстом законопроєкту, не підвищується, також виключені військовий збір на предмети розкоші та 1% податку з обороту.