ВПС США розсекретили розвідувальний БПЛА ULTRA – значно дешевшу альтернативу MQ-9 Reaper з автономністю 80 годин

ВПС США оприлюднили фотографії свого розвідувального дрона Unmanned Long-endurance Tactical Reconnaissance Aircraft (ULTRA). Цей напівсекретний БПЛА, створений компанією DZYNE, тепер підтверджено як впроваджений і активний.

Нещодавні заворушення на Близькому Сході, і особливо в Червоному морі, стали полігоном для західних військових технологій, тактики та політики. БПЛА MQ-9 Reaper, які використовуються як засіб дальньої розвідки для захисту від терористичних атак на кораблі, а також для інших місій, були неоціненними. На жаль, один важкий урок полягає в тому, що Reaper є вразливим. Кожний такий апарат коштує $30 млн, що робить їх втрату від ворожого вогню доволі відчутною. Reaper спочатку створювався як ударний апарат для ураження наземних цілей, який пізніше був модифікований для розвідувальних місій.

ВПС потребували альтернативи, і її досить оперативно запропонувала компанія DZYNE Technologies Incorporated. Метт МакК’ю, генеральний директор DZYNE, сказав, що компанія спільно з Центром швидких інновацій науково-дослідної лабораторії ВПС мала створити безпілотник, який був би недорогим, менш вразливим і міг швидко піднятися в повітря.

Результатом став ULTRA, який був створений на основі існуючої спортивної моделі літака. Його було переобладнано у військовий безпілотний літальний апарат із використанням комерційно доступних технологій БПЛА. Він не такий передовий, як Reaper, але набагато дешевший і може похвалитися тривалістю автономного польоту 80 годин із корисним навантаженням понад 180 кг.

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Крім того, ULTRA має посилену GPS навігацію і може нести різноманітні електрооптичні/інфрачервоні, радіочастотні та інші недорогі засоби збору розвідувальної інформації. Вони дешевші, ніж на Reaper, оскільки ULTRA працює на меншій висоті, тому комерційно доступні сенсори цілком прийнятні.

За даними ВПС, цей доступний БПЛА дозволить розгорнути більшу їх кількість у повітрі для охоплення більших віддалених районів. ULTRA може виконувати місії далеко від доступних аеродромів, використовуючи супутникові системи управління «наведи й натисни».

Джерело: newatlas