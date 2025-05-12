Затримка GTA 6 змушує інші студії змінювати плани релізів — серед них Battlefield

GTA 6 / Rockstar Games

Офіційне перенесення GTA 6 створило справжній переполох в геймдеві — рішення Rockstar змінило плани не лише фанатів, а й цілих студій.

За інформацією Bloomberg, багато розробників та видавців тепер знову перебудовують графіки своїх проєктів, бо не хочуть випускати ігри поруч із титаном Rockstar. Дехто вже встиг змінити дати релізів, інші ще думають — і дуже бояться, що GTA 6 можуть затримати ще раз. Хоча деякі навпаки моляться на чергову затримку, щоби виграти час на доопрацювання до 2027-го року.

Спершу GTA 6 планували на кінець 2025 року, але тепер фанатам доведеться чекати до весни 2026-го. Компанія трохи згладила ситуацію новим трейлером і купою скриншотів. У гравців залишається опція тільки чекати, але от для індустрії — це справжня головоломка.

Щоб не потрапити під каток маркетингової машини GTA чимало студій думають, як зробити краще. Наприклад, анонімний розробник розповів, що їхній багатокористувацький проєкт спершу планувався на осінь 2025-го, але його вже зсунули на весну 2026-го. Вони хотіли не перетнутись із GTA 6, але тепер усе зависло. Якщо GTA знову перенесуть — нова дата релізу їхньої гри теж стане проблемною. А якщо не перенесуть — студію чекає ризик. Та і повторне перенесення вимагає купи грошей і це може підірвати довіру інвесторів. Тобто ситуація патова, як не подивишся.

Зараз для цілої індустрії типово, коли аналітики на зустрічах із видавцями намагаються вирахувати наступні кроки Rockstar. І це ще без згадки про мультиплеєр GTA 6, який, швидше за все, вийде пізніше за основну гру (як це було з GTA Online у 2013-му). Для онлайн-проєктів це ще один біль: навіть якщо вони обминуть сингл GTA, вони можуть просто не витримати конкуренції з мультиплеєром.

Є й конкретні приклади. Новий Battlefield від EA вже поміняв свої плани після затримки GTA 6. Гендиректор прямо сказав інвесторам, що тепер бачить «чіткіше вікно» для релізу — тобто планує обійти майбутній блокбастер з іншого боку. А ось Хідео Кодзіма зрадів, бо його Death Stranding 2 навпаки має більше шансів на успіх цього року. Та і Kingdom Come Deliverence 2 ближча до звання «Гри року».

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Отже, ситуація подвійна. З одного боку Rockstar має час краще відполірувати гру, а з іншого реліз цього «монстра» тримає в напрузі всю індустрію та зриває графіки видавців. Виходить GTA 6 навіть не вийшла, але вже змінює ринок.

Джерело: Kotaku