Новини Кіно 04.10.2024 о 14:23 comment views icon

«Втеча на вікенд» — трейлер комедійного екшена Люка Бессона (у кіно з 31 жовтня)

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Катерина Даньшина

Авторка новин

«Втеча на вікенд» — трейлер комедійного екшена Люка Бессона (у кіно з 31 жовтня)

Легендарний французький режисер повертається у світ кіно з комедійним екшеном «Втеча на вікенд».

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В центрі сюжету — агент Американського управління по боротьбі з наркотиками Джон, закоханий у красуню з Тайваню Джоуї. 15 років тому пара вимушено розійшлась через зв’язок дівчини з азійським світом злочинності та корупції, але зустрілась знову під час небезпечної місії Джона у Тайбеї.

Головну роль у фільмі зіграв Люк Еванс («Леон», «П’ятий елемент», «Гобіт»). Постановником стрічки виступив Джордж Хуан (франшиза «Діти шпигунів», «Мачете»), а оператором — давній колега Бессона Т’єррі Арбогаст.

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Заради майбутнього фільму Люка Бессона десятки разів перекривалися найважливіші та надвидовищні місця Тайбею, а 10 років тому в цьому самому місті режисер знімав свій фільм «Люсі» зі Скарлетт Йоганссон у головній ролі.

В українських кінотеатрах «Втеча на вікенд» стартує 31 жовтня.

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