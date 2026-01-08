Вийшов Oppo Reno15 Pro Mini — компактний смартфон з батареєю на 6200 мА•год

Oppo доповнила лінійку смартфонів Reno15 й підготувала до випуску відносно компактний апарат Reno15 Pro Mini. Він отримав 6,32-дюймовий OLED-дисплей. Не те, щоб вже геть крихітний, але значно менший за сучасні моделі з 6,7-6,8-дюймовими екранами.

Oppo Reno15 Pro Mini має роздільну здатність дисплея FHD+ та підтримує частоту оновлення 120 Гц. Екран захищає скло Gorilla Glass 7i. Смартфон працює на базі процесора MediaTek Dimensity 8450 і пропонується у двох конфігураціях пам’яті: 12 ГБ оперативної та 256 ГБ або 512 ГБ вбудованої.

Попри компактні розміри, модель оснащена повноцінною системою камер. Основна камера використовує 200 МП сенсор Samsung HP5 з діафрагмою f/1.8. Перископний телефотомодуль має роздільну здатність 50 МП, оптичний зум 3,5× і світлосилу f/2.8. Ультраширококутна камера також отримала 50 МП сенсор із діафрагмою f/2.0 та підтримкою автофокусу. Фронтальна камера має роздільну здатність 50 МП і діафрагму f/2.0.

Живлення забезпечує акумулятор місткістю 6200 мА·год, що виглядає особливо вражаюче з огляду на компактний корпус. Смартфон підтримує швидку дротову зарядку потужністю 80 Вт за фірмовим стандартом SuperVOOC.

Oppo Reno15 Pro Mini працює під управлінням ColorOS 16 на базі Android 16. Серед інших характеристик — захист від води та пилу за стандартами IP66 і IP68, а також новий дизайн корпусу. Версії Glacier White і Crystal Pink отримали декоративний елемент Ribbon Design, тоді як варіант Cocoa Brown доступний без цього візерунка. У всіх модифікаціях використовується скляна задня панель і алюмінієва рамка.

Продажі Oppo Reno15 Pro Mini стартують 13 січня. Базова версія з 12 ГБ ОЗП і 256 ГБ вбудованої пам’яті коштує близько $665, а конфігурація з 512 ГБ — $725.

Джерело: gsmarena