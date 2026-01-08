Xiaomi представила Poco M8 5G і M8 Pro 5G: як Note 15, тільки з іншими камерами

Вийшли Poco M8 5G і M8 Pro 5G: модифікації Redmi Note 15 5G та Note 15 Pro+

Бренд Poco анонсував нову серію M8 5G, до якої увійшли два смартфони: Poco M8 5G та Poco M8 Pro 5G. Обидві моделі працюють на чипах Qualcomm Snapdragon, отримали AMOLED-дисплеї з високою частотою оновлення, працюють під управлінням Android 15 із фірмовою оболонкою HyperOS 2 та підтримують ШІ-функції, зокрема Google Gemini і Circle to Search.

Poco M8 5G

Смартфон Poco M8 5G отримав 6,77-дюймовий AMOLED-дисплей із роздільною здатністю Full HD+, частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю до 3200 ніт. Екран підтримує 12-бітну глибину кольору та ШІМ-регулювання яскравості з частотою 3840 Гц. Пристрій оснащений процесором Snapdragon 6 Gen 3. Він пропонує до 8 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4X і до 512 ГБ вбудованого сховища UFS 2.2.

Основна камера складається з 50 МП сенсора Light Fusion 400 і 2 МП датчика глибини. Спереду встановлена 20 МП фронтальна камера. За характеристиками модель близька до Redmi Note 15 5G, але без 108 МП камери й ультраширокого модуля.

За автономність відповідає акумулятор місткістю 5520 мА·год з підтримкою швидкої зарядки потужністю 45 Вт. Смартфон отримав підекранний сканер відбитків пальців, захист IP66, стереодинаміки з Dolby Atmos, ІЧ-порт, модулі Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 і слот для карти пам’яті.

Poco M8 Pro 5G

Це більша та потужніша модифікація, що має 6,83-дюймовий AMOLED-дисплей із роздільною здатністю 1,5K, частотою 120 Гц і яскравістю до 3200 ніт. Панель підтримує Dolby Vision і HDR10+, а також ШІМ-регулювання 3840 Гц. Захист екрана забезпечує Gorilla Glass Victus 2. Poco M8 Pro 5G працює на базі чипа Snapdragon 7s Gen 4 і використовує систему охолодження Poco IceLoop для кращого відведення тепла. Конфігурації пропонують 8 ГБ або 12 ГБ оперативної пам’яті та до 512 ГБ вбудованого сховища.

Основна камера складається з 50 МП сенсора Light Fusion 800 з оптичною стабілізацією та 8 МП ультраширокої камери. Фронтальна камера має роздільну здатність 32 МП. По суті, це версія Redmi Note 15 Pro+ без 200 МП основного модуля.

Смартфон отримав кремній-вуглецевий акумулятор місткістю 6500 мА·год. Він підтримує дротову зарядку потужністю 100 Вт і реверсивну зарядку до 22,5 Вт. Серед інших характеристик — підекранний сканер, захист IP68, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, 5G та стереодинаміки з Dolby Atmos.

Ціна

Poco M8 5G доступний у чорному, зеленому та сріблястому кольорах. Версія 8/256 ГБ коштує $229 (£229/€269), а конфігурація 8/512 ГБ — $279 (£259/€299). У межах ранньої пропозиції ціни знижені до $209 (£189/€229) і $259 (£219/€259).

Poco M8 Pro 5G оцінили у $299 (£299/€349) за версію 8/256 ГБ і $359 (£349/€399) за 12/512 ГБ. За ранні замовлення ціни знижуються до $279 (£259/€309) та $339 (£299/€359).

Акційні ціни діють до 14 січня.

