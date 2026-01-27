Вийшов Vivo X200T: три камери Zeiss 50 Мп та Dimensity 9400+ від €550

Представлений Vivo X200T — доступний флагман з 50 Мп камерами Zeiss і Dimensity 9400+

Vivo розширила лінійку смартфонів X200, яка вже включає кілька моделей — від тонкого флагмана X200s до камерафона Vivo X200 Ultra. Тепер настала черга доступнішої версії Vivo X200T, яка тим не менш, пропонує характеристики флагманського рівня.





Характеристики Vivo X200T

Смартфон Vivo X200T отримав металеву рамку та скляні панелі спереду й ззаду. Новинка має 6,67-дюймовий Zeiss Color Master AMOLED дисплей з 10-бітною глибиною кольору, роздільною здатністю 2800х1260 пікселів, частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю 5000 ніт. Екран прикриває захисне скло Schott Glass. Пристрій несе на борту 3-нм процесор Dimensity 9400+, який працює в парі з 12 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та накопичувачем UFS 4.1 місткістю 256 або 512 ГБ.

На задній панелі розташувалася камера з трьома 50-мегапіксельними сенсорами та оптикою Zeiss. Основна камера — ширококутна, з сенсором Sony LYT702 формату 1/1,56 дюйма та оптичною системою стабілізації зображення. Додатково доступна телефото камера з сенсором LYT600 1/1,95 дюйма, 3-кратним оптичним збільшенням (70 мм f/2.57) та оптичною стабілізацією зображення. Ще є ультраширококутна камера з сенсором JN1 1/2,76 дюйма, фокусною відстанню 15 мм та автофокусом. Фронтальна камера отримала 32 Мп сенсор KD1 (1/3,44 дюйма) з фіксованим фокусом і діафрагмою f/2.0.





Акумулятор має місткість 6200 мА·год, він підтримує швидке заряджання потужністю 90 Вт та бездротове заряджання потужністю 40 Вт. Додатково виробник реалізував наскрізне заряджання, яке знижує зношування батареї під час високих навантажень. Корпус має захист від пилу й води за стандартами IP68 та IP69. Новинка працює під управлінням OriginOS 6 на базі Android 16. Виробник обіцяє 5 років оновлень Android і 7 років оновлень безпеки.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Ціна

Новий смартфон Vivo X200T вже надійшов у продаж в Індії у двох кольорах: Stellar Black і Seaside Lilac. Модель з 12/256 ГБ пам’яті оцінили у €550, а ціна версії 12/512 ГБ становить близько €640.

Джерело: gsmarena