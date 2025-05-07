Дженсен Хуанг / Depositphotos

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Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг під час виступу на 28-й щорічній Глобальній конференції Інституту Мілкена поділився своїми думками про штучний інтелект і прикладами його ефективного використання.

Хуанг почав з того, що й сам використовує ШІ щодня — в основному як репетитора чи провідника в раніше невідомих галузях.

«Я використовую ШІ як репетитора щодня», — заявив Хуанг (через Business Insider), відзначаючи такі продукти, як ChatGPT, Gemini Pro та Perplexity. «У нових для мене галузях я прошу чатбота: “Поясни мені щось, ніби я 12-річна дитина”, а з часом прошу просунутись до рівня фахівця».

Він додав, що штучний інтелект наразі є «найбільшою можливістю» для людства подолати технологічний розрив:

«У цьому приміщенні ймовірно лише маленька група людей знає, як програмувати на C++. Проте 100% з вас знають, як програмувати на штучному інтелекті, оскільки він розуміє будь-яку мову, якою ви з ним захочете розмовляти… Не будьте тією людиною, яка ігнорує технологію і втрачає результат».

Далі Хуанг зазначив, що революція ШІ безперечно вплине на всі професії: деякі будуть втрачені, деякі — трансформовані, але й уточнив:

«Ви не втратите свою роботу через штучний інтелект. Ви втратите свою роботу через того, хто використовує штучний інтелект».

Хуанг давно виступає за використання ШІ та інших асистентів для автоматизації завдань на робочому місці. Раніше він заявляв, що не проти, щоб у Nvidia було «100 мільйонів помічників зі штучним інтелектом», а у жовтні на саміті ШІ в Індії зазначив, що штучний інтелект виконуватиме деякі завдання в 1000 разів краще, але ніколи не замінить людей, які виконують ці ролі (згодом він уточнював, що принаймні ігри повністю ШІ точно не створить).

Nvidia у 2022 році стала тією компанією, яка виграла чи не найбільше від ШІ, оскільки виробляє одні з найпопулярніших на ринку чипів для технології. Торік у червні, на хвилі ажіотажу до штучного інтелекту, Nvidia стала найдорожчої у світі компанією з капіталізацією вище $3 трлн. Утім в січні з релізом хітового китайського ШІ DeepSeek акції Nvidia впали на 12%, бо світ повірив у «дешевий» штучний інтелект У грудневій дослідницькій статті DeepSeek зазначала, що її V3 була розроблена всього за 2 місяці, використала кластер із 2000 спеціалізованих чипів від Nvidia й обійшлась всього у $6 млн. Для порівняння: для навчання сучасних моделей зазвичай потрібні 16 000+ чипів і лише GPT-4, за словами гендиректора OpenAI Сема Альтмана, обійшлась у понад $100 млн..

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Нагадаємо, що раніше засновник Instagram, а нині директор з продуктів в Anthropic, Майк Крігер прогнозував, що робота інженерів-програмістів кардинально зміниться у наступні три роки через штучний інтелект, а гендиректор Google Сундар Пічаї заявляв, що понад чверть нового коду в компанії вже створює ШІ (подібну статистику тиждень тому навела й Microsoft).

Розділ Технології виходить за підтримки

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