Винен iPhone: випуск смартфонів Xiaomi 16 скасовано, у вересні презентують Xiaomi 17

Після Xiaomi 15 компанія переходить одразу до випуску Xiaomi 17, аби конкурувати з Apple в пропозиціях преміальних смартфонів.

Про це в дописі на Weibo оголосив президент Xiaomi Лу Вейбін:

“Зовсім нова серія Xiaomi 17 вийде цього місяця, що ознаменує найважливіший крок вперед у лінійці смартфонів Xiaomi. Це трансформаційна віха в п’ятирічній преміумстратегії нашої компанії, яка знаменує собою ключовий зсув у нашій цифровій лінійці, з оновленням усіх поколінь”.

Серія Xiaomi 17 дебютує до кінця цього місяця і включатиме три пристрої: Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro та Xiaomi 17 Pro Max (Ultra цього разу немає), які будуть оснащені новим процесором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Зі слів Вейбіна, базова модель пропонуватиме кілька покращень без будь-якого підвищення ціни. Зазначимо, що Xiaomi 15 був випущений у Китаї за початковою ціною 4499 юанів ($630)

“Xiaomi 17 — найпотужніший стандартний флагман за всю історію, що має комплексне оновлення без підвищення ціни. Дві моделі Pro пропонують значні досягнення в основних технологіях, продовжуючи розширювати межі ультрависокого класу. Xiaomi 17 Pro — найдосконаліший компактний флагман Xiaomi в галузі обробки зображень; Xiaomi 17 Pro Max — найпотужніший флагман Xiaomi в галузі”.

Очікується, що вся нова лінійка отримає значні покращення акумулятора: від 7000 мАг у звичайній моделі до 7500 мАг у Pro Max. З чуток, останній отримає “додатковий дисплей”, а початковий Xiaomi 17 включатиме HyperOS 3, 6,3” дисплей, потрійну камеру на базі 50-мегапіксельного сенсора, тонкий та легкий корпус, а також ультразвуковий сканер відбитків пальців, вбудований у дисплей. Трійка смартфонів вже отримала сертифікацію у Китаї, і принаймні два з них підтримуватимуть швидке дротове заряджання потужністю 100 Вт.

Минулого тижня в мережі з’явилися перші фото нового Xiaomi Pro Max у бузковому та білому кольорах, який за дизайном дещо нагадував Xiaomi Mi 11 Ultra 2021 року.

Джерело: PhoneArena, GSMarena