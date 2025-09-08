Новини Пристрої 08.09.2025 comment views icon

"Це ж було вже": флагман Xiaomi 16 Pro Max з’явився на перших фото

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

"Це ж було вже": флагман Xiaomi 16 Pro Max з’явився на перших фото

Xiaomi вже тизерить швидкий вихід наступного флагмана, котрий очікується у вересні. Перші фото Xiaomi 16 Pro Max демонструють дизайн, котрий нагадує минулі телефони компанії.

Інформатор @That_Kartikey показав на X смартфон Xiaomi 16 Pro Max у бузковому та білому кольорах. На одному з них апарат у руках не надто добре видно, інше демонструє задню панель досить близько. Якщо ви слідкували за продукцією компанії останні 5 років, вигляд флагмана здаватиметься знайомим. Він дуже нагадує Xiaomi Mi 11 Ultra, випущений у 2021 році, але з деякими помітними відмінностями у розташуванні елементів.

Головна інтрига — чи буде на великому чорному острівці камер другий мініекран, як на Mi 11 Ultra. Перший погляд не дає на це однозначної відповіді, але й повністю виключати такий варіант не можна. Головні конкуренти Xiaomi теж готують флагмани з великим прямокутним виступом зверху, як Apple iPhone 17 Pro Max та Samsung Galaxy S26 Pro. Втім, маленького екранчика в них, схоже, немає.

"Це ж було вже": флагман Xiaomi 16 Pro Max з’явився на перших фото"Це ж було вже": флагман Xiaomi 16 Pro Max з’явився на перших фото"Це ж було вже": флагман Xiaomi 16 Pro Max з’явився на перших фото

Також на фото можна побачити третій об’єктив поза островом, поряд з яким розташований спалах. Знизу видно роз’єм USB-C та отвори динаміка і мікрофона. Ліворуч (а точніше праворуч, якби смартфон був розвернутий екраном до глядача) розташована кнопка живлення та гойдалка гучності.

"Це ж було вже": флагман Xiaomi 16 Pro Max з’явився на перших фото
Для порівняння: Xiaomi Mi 11 Ultra 2021 року

Очікується, що нова флагманська серія дебютує у вересні з моделями Xiaomi 16, Xiaomi 16 Pro та Xiaomi 16 Pro Max. Модель Xiaomi 16 Ultra буде представлена ​​пізніше, на початку 2026 року. Три перших смартфони вже отримали сертифікацію у Китаї, принаймні два з них підтримуватимуть швидке дротове заряджання потужністю 100 Вт. Xiaomi 16 стануть першими телефонами, котрі отримають процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite наступного покоління. Інші відомі характеристики початкового Xiaomi 16 включають HyperOS 3, 6,3” дисплей, 50 МП камеру та акумулятор на 6800 мАг.

Джерело: TheTechOutlook

Популярні новини

arrow left
arrow right
Серце «Залізної людини»: Lenovo представила ефективний кулер для планшетів лише за $28
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+: живі фото та характеристики напередодні запуску
Власники iPhone безтурботніші, ніж користувачі Android, і нехтують безпекою, — дослідження
Ugreen випустила перший бездротовий павербанк Qi 2.2 на 50 Вт — але поки нема чого заряджати
Нові OPPO Reno14 5G та FS 5G вже в Україні: від 25 тис. грн і подарунок у комплекті
Офіційні рендери Xiaomi Redmi 15 — дві версії, 7000 мАг, від $215
Xiaomi 15T Pro з'явився на відео разом з основними характеристиками
Samsung Galaxy Fold7 витримав пісок, вогонь та згинання значно краще за попередника
Nothing Phone (3) відзавтра Україні за ціною 40 тис. грн
Apple iPhone тепер касовий апарат — Monobank запускає «Термінал у смартфоні» для iOS
Vivo Y400 5G з’явиться в продажу 7 серпня: захист IP69, 6000 мА•год і 90 Вт зарядка за $250
Зустрічайте iPhone 17 Pro! Підробка вийшла раніше за оригінал
Google Pixel 10 примусово сповільнюватиме заряджання після 200 циклів, і це не можна вимкнути
Xiaomi представила Redmi Note 15 Pro та Pro+: батарея 7000 мА•год та ціна від $210
Samsung Galaxy S25 FE вже в Україні: Exynos 2400, більша батарея та більше ШІ від 31 тис. грн
Google представила Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL за ціною від $799 та бездротову зарядку Pixelsnap Qi2
В Україні стартували продажі "надтонкого" Samsung Galaxy S25 Edge — від 54,999 грн
Представлений OnePlus Nord CE5 — 7100 мА•год, AMOLED 120 Гц за ціною від €299
Google Pixel 10 Pro XL вражає міцністю, а Pixel 10a розчаровує комплектацією
1548 к.с. й 300 км/год у сімейному кузові: Xiaomi готує найшвидший серійний електрокросовер YU7 Ultra
Google Pixel 10 отримають ШІ-помічника з редагування фото текстовими підказками
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати