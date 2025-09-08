"Це ж було вже": флагман Xiaomi 16 Pro Max з’явився на перших фото

Xiaomi вже тизерить швидкий вихід наступного флагмана, котрий очікується у вересні. Перші фото Xiaomi 16 Pro Max демонструють дизайн, котрий нагадує минулі телефони компанії.

Інформатор @That_Kartikey показав на X смартфон Xiaomi 16 Pro Max у бузковому та білому кольорах. На одному з них апарат у руках не надто добре видно, інше демонструє задню панель досить близько. Якщо ви слідкували за продукцією компанії останні 5 років, вигляд флагмана здаватиметься знайомим. Він дуже нагадує Xiaomi Mi 11 Ultra, випущений у 2021 році, але з деякими помітними відмінностями у розташуванні елементів.

Головна інтрига — чи буде на великому чорному острівці камер другий мініекран, як на Mi 11 Ultra. Перший погляд не дає на це однозначної відповіді, але й повністю виключати такий варіант не можна. Головні конкуренти Xiaomi теж готують флагмани з великим прямокутним виступом зверху, як Apple iPhone 17 Pro Max та Samsung Galaxy S26 Pro. Втім, маленького екранчика в них, схоже, немає.

Також на фото можна побачити третій об’єктив поза островом, поряд з яким розташований спалах. Знизу видно роз’єм USB-C та отвори динаміка і мікрофона. Ліворуч (а точніше праворуч, якби смартфон був розвернутий екраном до глядача) розташована кнопка живлення та гойдалка гучності.

Очікується, що нова флагманська серія дебютує у вересні з моделями Xiaomi 16, Xiaomi 16 Pro та Xiaomi 16 Pro Max. Модель Xiaomi 16 Ultra буде представлена ​​пізніше, на початку 2026 року. Три перших смартфони вже отримали сертифікацію у Китаї, принаймні два з них підтримуватимуть швидке дротове заряджання потужністю 100 Вт. Xiaomi 16 стануть першими телефонами, котрі отримають процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite наступного покоління. Інші відомі характеристики початкового Xiaomi 16 включають HyperOS 3, 6,3” дисплей, 50 МП камеру та акумулятор на 6800 мАг.

Джерело: TheTechOutlook