Xiaomi Redmi G27Q: ігровий монітор з 2K, 200 Гц та HDR400 лише за $112

Xiaomi випускає ігровий монітор Redmi G27Q 2026 всього за 112 доларів

Xiaomi використовує стратегію агресивного ціноутворення у багатьох сегментах ринку, де вона пропонує свою продукцію. Черговий прояв такого агресивного формування ціни можна спостерігати на прикладі нового ігрового монітора Redmi G27Q 2026. Він може стати найдоступнішим ігровим монітором із роздільною здатністю 1440p та частотою оновлення 200 Гц.

Наразі у ціновому діапазоні близько $100–130 зазвичай можна знайти 24-дюймові монітори з роздільною здатністю 1080p із частотою від 144 до 200 Гц. Але 27-дюймовий дисплей із 2K і такими характеристиками у цій категорії практично недоступний. Для прикладу, найдешевший аналог — Acer Nitro KG271U з частотою до 180 Гц та подібними характеристиками — коштує $179.

Redmi G27Q 2026 оцінили у 799 юанів (близько $112). Це надзвичайно низька ціна за монітор із роздільною здатністю 2K та частотою оновлення 200 Гц, який до того ж отримав швидку IPS-матрицю, підтримку HDR400, розширене колірне охоплення (95% DCI-P3 та 100% sRGB), а також ергономічний дизайн із можливістю повороту екрана. Модель із регульованою підставкою коштує трохи дорожче — 899 юанів ($126), але навіть у цьому випадку ціна не перевищує $130.

За дизайном новинка виглядає сучасніше, ніж Redmi A22, який є початковим рівнем для геймерів: 24 дюйми, Full HD і частота 100 Гц при ціні лише $53.

Таким чином, зараз Xiaomi пропонує найдоступніші варіанти як у сегменті як 1080p@100 Гц, так і 1440p@200 Гц. При цьому саме G27Q 2026 буде більш вигідним вибором для динамічних ігор завдяки високій частоті оновлення й яскравій передачі кольорів. Додаткова підтримка HDR400 покращує якість зображення, підсилюючи контраст і деталізацію.

Варто зазначити, що ціни на дисплеї поступово знижуються не лише для VA та IPS-панелей, але й для OLED-моніторів. Це робить сучасні ігрові технології більш доступними широкому колу користувачів.

Redmi G27Q 2026 вже доступний для покупки у Китаї за ціною 799 юанів. Це навіть дешевше, ніж попередня версія Redmi G27Q 2025, яка мала схожі характеристики, але працювала з частотою 180 Гц. Існував також варіант з частотою 240 Гц, проте у нього була така сама яскравість, як у моделі 2026 року. Таким чином, новинка фактично займає проміжне місце між двома попередніми версіями, пропонуючи збалансоване поєднання яскравості й високої частоти оновлення.

