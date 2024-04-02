Витік даних AT&T охопив близько 73 млн активних та колишніх абонентів американського телеком-гіганта

Американська телекомунікаційна компанія AT&T почала вивчати дані, опубліковані в даркнеті близько двох тижнів тому, і попередньо виявила, що витік вплинув приблизно на 8,6 млн власників активних акаунтів та 65,4 млн колишніх клієнтів.

Reuters, посилаючись на звіт AT&T, пише, що витік стався до 2019 року, однак компанія «не має доказів несанкціонованого доступу до систем». Також невідомо, надійшли дані безпосередньо від AT&T чи від одного з її постачальників.

Суттєвого впливу на роботу мереж інцидент не мав, кажуть у компанії, яка наразі вже скинула паролі для 7,6 млн активних клієнтів і підтримує зв’язок з усіма постраждалими.

Мережа AT&T охоплює близько 290 мільйонів людей у ​​США. Витік даних включає імена клієнтів оператора, їхні домашні адреси, номери телефонів, дати народження та номери соціального страхування.

Нагадаємо, торік у грудні найбільший український оператор «Київстар» зазнав масштабної кібератаки — президент компанії Олександр Комаров назвав її «найбільшою у світі хакерською атакою на телеком-інфраструктуру». Зазначалось, що перші спроби проникнення в систему хакери, ймовірно російського ГРУ Sandworm, здійснили ще в березні 2023-го. Без зв’язку та інтернету на кілька днів залишились понад 24 млн абоненти оператора. Аби компенсувати втрати клієнтам «Київстар» скасував абонплату на місяць — це обійшлося у 3,6 млрд грн.

За даними Держспецзв’язку, кількість кібератак на українські компанії, урядові організації та сектор безпеки та оборони у 2023 році виросла на 15,9%. У 2024 році атаки продовжились — у січні постраждав дата-центр «Парковий», через що частково не працювали сервіси «Нафтогазу», «Укрпошти» та «Укрзалізниці», а також система перетину кордону «Шлях».

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