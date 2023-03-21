Витік: iPhone 15 Pro отримає уніфіковану кнопку гучності та кнопку відключення звуку

Попередні чутки стверджували, що майбутні смартфони iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max матимуть уніфіковану кнопку гучності та кнопку відключення звуку. Наразі цю інформацію підтверджують рендери, опубліковані в китайській версії TikTok.

Очікується, що замість окремих кнопок для збільшення та зменшення гучності у моделях iPhone 15 Pro буде одна витягнута кнопка для регулювання гучності. Що стосується перемикача відключення звуку, який був присутній в iPhone з першої моделі 2007 року, його замінять на кнопку з тією ж функцією. Відповідно, щоб вимкнути або ввімкнути дзвінок на iPhone потрібно буде натискати кнопку, а не переміщувати перемикач.

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The buttons!

Source in video pic.twitter.com/sxy9GaNCre — ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) March 20, 2023

За чутками, кнопки гучності та відключення звуку забезпечуватимуть тактильний зворотний зв’язок від двох додаткових Taptic Engine. Тим самим імітуватиметься відчуття руху, аналогічно кнопці Home в останньому iPhone SE або трекпаді Force Touch на сучасних MacBook.

Очікується, що стандартні моделі iPhone 15 та iPhone 15 Plus матимуть дві фізичні кнопки регулювання гучності та перемикач відключення звуку.

Інший витік демонструє ймовірні передні скляні панелі для серії iPhone 15. Судячи з зображень, моделі Pro будуть мати тонші рамки навколо дисплея, а функція Dynamic Island буде розширена і на стандартні моделі iPhone 15.

Джерело: macrumors