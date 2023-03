Витік: iPhone 15 Pro отримає уніфіковану кнопку гучності та кнопку відключення звуку

Попередні чутки стверджували, що майбутні смартфони iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max матимуть уніфіковану кнопку гучності та кнопку відключення звуку. Наразі цю інформацію підтверджують рендери, опубліковані в китайській версії TikTok.

Очікується, що замість окремих кнопок для збільшення та зменшення гучності у моделях iPhone 15 Pro буде одна витягнута кнопка для регулювання гучності. Що стосується перемикача відключення звуку, який був присутній в iPhone з першої моделі 2007 року, його замінять на кнопку з тією ж функцією. Відповідно, щоб вимкнути або ввімкнути дзвінок на iPhone потрібно буде натискати кнопку, а не переміщувати перемикач.

