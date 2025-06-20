Користувачі Apple MacBook в Європі не отримають одну з найкращих функцій MacOS Tahoe

Хоча Apple на нещодавній конференції WWDC 2025 розповідала про нові функції macOS Tahoe, європейські користувачі знову залишаються за бортом — принаймні, коли йдеться про так зване дзеркальне відображення iPhone (iPhone Mirroring). Ця фішка, що дозволяє керувати iPhone просто з вікна на комп’ютері Mac, з’явилася ще в macOS Sequoia минулого року, та досі офіційно недоступна в Євросоюзі. І схоже, найближчим часом ситуація не зміниться.

Apple підтвердила французькому виданню Numerama, що функція дзеркалювання поки не з’явиться в ЄС через «регуляторну невизначеність». Що саме мається на увазі, компанія з Купертіно не уточнила. Але можна припустити — Apple остерігається, що Єврокомісія змусить її не тільки відкрити цю функцію для Windows, а й дозволити відображення Android-смартфонів на Mac.

Це ще не все. Якщо Apple активує дзеркальне відображення на macOS у Європі, то існує ризик, що Європейська Комісія офіційно назве macOS платформою «привратником» (як iOS та iPadOS). А це вже автоматично тягне за собою додаткові зобов’язання й обмеження згідно з європейським законом про цифрові ринки. Схоже, Apple воліє поки не чіпати вулик з євробджолами.

Нагадаємо, функція iPhone Mirroring дозволяє з’єднувати iPhone й Mac без кабелю та бачити інтерфейс смартфона в окремому вікні на екрані комп’ютера. Можна відкривати застосунки, відповідати на повідомлення, переглядати сповіщення — усе як на телефоні, тільки не торкаючись його.

З одного боку, шкода, що зручна функція не дісталася користувачів у ЄС. З іншого — маючи справу з Apple і регуляторами, варто запастися терпінням і попкорном. Рано чи пізно щось цікаве таки можна буде побачити.

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Джерело: macrumors