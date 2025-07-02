Перший тизер Sci-Fi серіалу «Нейромант» від Apple — за кіберпанковим романом Вільяма Гібсона

Кадр з тизеру серіалу «Нейромант» / Apple

Apple показала перший тизер серіалу «Нейромант», сигналізуючи про те, що виробництво телевізійної адаптації найвідомішого роману в жанрі «кіберпанк» офіційно стартувало.

Від початку «Нейромант» — це роман канадського письменника-фантаста Вільяма Гібсона, що став канонічним зразком жанру «кіберпанк» і вийшов ще у 1984 році, започаткувавши трилогію «Кіберпростір». Виробництво серіалу з 10 епізодів Apple замовила торік у лютому, тоді як знімання, за чутками, стартували вже у грудні в Японії.

Згідно з інформацією сайту Collider, події серіалу «Нейромант» розгортаються в антиутопії недалекого майбутнього, де домінують монолітні корпорації. В центрі сюжету колишній комп’ютерний хакер Кейс (Каллум Тернер), якого викрили у розкраданні даних свого роботодавця з метою продажу, і згодом пошкодили нервову систему у якості покарання. До нього звертається кібернетично покращена «дівчина-бритва» Моллі (Бріанна Міддлтон) із завданням від свого начальника і таємничого колишнього військового Армітіджа (Марк Стронг) — зламати потужний штучний інтелект. Однак у цій роботі, як і в замовника, є приховані мотиви.

Серед акторського складу також з’являються Джозеф Лі, Клеманс Поезі, Пітер Сарсгаард, Емма Лерд, Макс Айронс та Дейн ДеХаан, а шоуранерами виступають Грем Роланд («Темні вітри») та Джей Ді Діллард («Відданість»).

Тизер тим часом пропонує всього один кадр із баром, який повільно «оживає»: вмикається освітлення та ігрові автомати, перш ніж неонова вивіска починає дзижчати, демонструючи, що це Чацубо — лаунж у місті Тіба, який є ключовим місцем у романі. Далі оголошення, що серіал офіційно перебуває у виробництві, однак без дати виходу.

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«Нейромант» приєднається до колекції Sci-Fi адаптацій Apple, серед яких «Фундація» Айзека Азімова, «Бункер» Г’ю Гоуї та «Щоденники вбивцебота» Марти Веллс.

Книга Гібсона вже мала кілька спроб екранізації: зокрема для фільмів (і однієї відеогри) — режисер «Дедпула» Тім Міллер, до прикладу, намагався запустити відповідний проєкт для Fox у 2017 році. Зрештою надійшло замовлення від Apple — незабаром після того, як у 2022 році Amazon адаптувала іншу книгу Гібсона «Периферійні пристрої» як телесеріал (плани на другий сезон зрештою скасували).