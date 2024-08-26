«Вживаний Tesla Cybertruck 1998 року за $5800» продають у США — що ж тут не так?

Хтось зі штату Джорджія, США, продавав на Facebook Marketplace «Tesla Cybertruck» 1998 року за $5800. Ілон Маск би дуже здивувався, але авто не має відношення до його компанії.
У переліку характеристик йдеться, що «Cybertruck» має понад 362 тис. км (225 тис. миль) пробігу. Це навряд чи можливо для справжнього Cybertruck, продажі якого почалися лише 30 листопада 2023 року.
Звичайно, у 1998 році Tesla не була навіть проєктом. Першою моделлю компанії став Roadster, який вийшов на ринок у 2008 році — через десять років. Однак річ утому, що продаване авто насправді не Cybertruck.
Це Mitsubishi L200, яку було змінено для більшої подоби з Cybertruck. Модель L200 мала 2,4-літровий двигун з упорскуванням палива, який видає 147 к. с. Автомобіль можна було придбати з п’ятиступеневою механічною або чотириступеневою автоматичною коробкою передач та з заднім приводом.
Кузов був змінений таким чином, що пікап отримав трикутну форму, схожу на силует Tesla Cybertruck. Про реакцію Ілона Маска на таке кричуще порушення авторських прав не повідомляється.
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Джерела: Rated Red, Autoevolution
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