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Цей Cybertruck не пошкодить чиєсь авто та не вріжеться у стіну будинку. Виробник Xyber Team представив міні-ПК у вигляді мініатюрного електропікапа Tesla Cybertruck з процесором AMD Ryzen.

Міні-ПК Xyber XPC вперше продемонстрували на Computex 2024, тоді здавалося, що це лише концепт. Але Xyber Team запускає XPC у виробництві та випустить його дуже скоро. Компанія оприлюднила специфікації комп’ютера: він отримає процесор AMD Ryzen 7 8845HS APU, до 64 ГБ оперативної пам’яті DDR5-5600 та SSD до 4 ТБ M.2 2280 PCIe 4.0 — досить потужно для мініатюрного пристрою.

Ryzen 7 8845HS є частиною лінійки чипів Ryzen 8040 «Hawk Point», має 8 ядер, підтримують 16 потоків даних, тактову частоту до 5,1 ГГц та 24 МБ комбінованого кешу (L2+L3), TDP процесора знаходиться у межах 35-54 Вт. Відеочип Radeon 780M містить 12 обчислювальних блоків RDNA 3 з тактовою частотою 2700 МГц.

Конструкція корпусу маленького Cybertruck дозволяє відкривати всі чотири двері та багажник, світлодіоди імітують фари. На корпусі є приховані кнопки вводу-виводу та живлення. Доступні роз’єми 1x USB 3.1 Gen1 (Type A), 2x USB 3.1 Gen1 Type-C з підтримкою PD 3.0, 1x вихід HDMI 2.1 та аудіоджек.

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Xyber Team поки не оголошує дату виходу або ціну міні-ПК, схожого на Tesla Cybertruck. Розробник повідомив, що комп’ютер запущений у виробництво, тому його, ймовірно, можна очікувати у найближчі місяці. Реєстрація на сторінці проєкту в Indiegogo дозволить отримати знижку 10%. ПК, ймовірно, буде доступний у базовому та «тюнінгованому» варіанті. З урахуванням оприлюдненої конфігурації, варто очікувати ціну в діапазоні $650-850.

Джерело: Wccftech

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