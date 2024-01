Walmart викине фізичні копії Starfield, якщо їх не придбають по 3 центи до 5 лютого

Попри те, що кількість гравців у Starfield перевищила 13 млн ще минулого року, схоже мало хто з них зацікавлений фізичній копії гри. Торговельна мережа Walmart припинить продаж фізичних копій Starfield протягом наступних кількох тижнів. До кінцевої дати 5 лютого 2024 року ціну фізичної копії Starfield скинуть до мізерних 3 центів.

Втім, інформація не є офіційною, про це говорять кілька джерел у мережі X – але незалежно одне від одного та посилаючись на внутрішні документи компанії, фото яких додаються. Станом на понеділок, 22 січня, фізична копія Starfield все ще продається за $69,89 в онлайн-магазині Walmart.

I saw this memo earlier as well (not through these same exact screenshots) – Walmart will prep to remove Starfield Xbox physical copies from their stores but you could get very lucky and get it for 3 cents on Monday (the memo says the system will block the purchase) https://t.co/LUBIq0sbaq

