Walmart викине фізичні копії Starfield, якщо їх не придбають по 3 центи до 5 лютого

Попри те, що кількість гравців у Starfield перевищила 13 млн ще минулого року, схоже мало хто з них зацікавлений фізичній копії гри. Торговельна мережа Walmart припинить продаж фізичних копій Starfield протягом наступних кількох тижнів. До кінцевої дати 5 лютого 2024 року ціну фізичної копії Starfield скинуть до мізерних 3 центів.

Втім, інформація не є офіційною, про це говорять кілька джерел у мережі X – але незалежно одне від одного та посилаючись на внутрішні документи компанії, фото яких додаються. Станом на понеділок, 22 січня, фізична копія Starfield все ще продається за $69,89 в онлайн-магазині Walmart.

I saw this memo earlier as well (not through these same exact screenshots) – Walmart will prep to remove Starfield Xbox physical copies from their stores but you could get very lucky and get it for 3 cents on Monday (the memo says the system will block the purchase) https://t.co/LUBIq0sbaq — Wario64 (@Wario64) January 19, 2024

Starfield вийшла у вересні 2023 року і швидко зібрала мільйони користувачів. Проте з часом відгуки про гру у Steam впали до помірно негативних. Головне, що закидають грі – порожні простори планет та одноманітний геймплей.

Продажі медіа на фізичних носіях неухильно скорочувалися протягом багатьох років. Раніше повідомлялося, що Best Buy припинив продаж DVD та Blu-ray з фільмами. Здається, фізичні ігри матимуть схожу долю в Walmart. З роками навіть апаратне забезпечення Microsoft стало більш орієнтованим на цифрові ігри. Оновлену Xbox Series X, дані про яку з’явилися минулого року, Microsoft назвала «чарівно повністю цифровою», що засмутило користувачів Reddit.

У 2023 році прибуток від комп’ютерних ігор на 99% складався з цифрових копій. На консолях 17% дали ігри на фізичних носіях.

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Джерело: Windows Central