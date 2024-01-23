Новини Ігри 23.01.2024 о 08:30 comment views icon

Walmart викине фізичні копії Starfield, якщо їх не придбають по 3 центи до 5 лютого

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Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Walmart викине фізичні копії Starfield, якщо їх не придбають по 3 центи до 5 лютого

Попри те, що кількість гравців у Starfield перевищила 13 млн ще минулого року, схоже мало хто з них зацікавлений фізичній копії гри. Торговельна мережа Walmart припинить продаж фізичних копій Starfield протягом наступних кількох тижнів. До кінцевої дати 5 лютого 2024 року ціну фізичної копії Starfield скинуть до мізерних 3 центів.

Втім, інформація не є офіційною, про це говорять кілька джерел у мережі X – але незалежно одне від одного та посилаючись на внутрішні документи компанії, фото яких додаються. Станом на понеділок, 22 січня, фізична копія Starfield все ще продається за $69,89 в онлайн-магазині Walmart.

Starfield вийшла у вересні 2023 року і швидко зібрала мільйони користувачів. Проте з часом відгуки про гру у Steam впали до помірно негативних. Головне, що закидають грі – порожні простори планет та одноманітний геймплей.

Продажі медіа на фізичних носіях неухильно скорочувалися протягом багатьох років. Раніше повідомлялося, що Best Buy припинив продаж DVD та Blu-ray з фільмами. Здається, фізичні ігри матимуть схожу долю в Walmart. З роками навіть апаратне забезпечення Microsoft стало більш орієнтованим на цифрові ігри. Оновлену Xbox Series X, дані про яку з’явилися минулого року, Microsoft назвала «чарівно повністю цифровою», що засмутило користувачів Reddit.

У 2023 році прибуток від комп’ютерних ігор на 99% складався з цифрових копій. На консолях 17% дали ігри на фізичних носіях.

Автор кооперативного моду для Starfield припинив розробку: «ця гра – довбаний треш»

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Джерело: Windows Central

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