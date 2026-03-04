banner
Waymo знову глючить: роботаксі заблокувало швидку, яка прямувала на місце масової стрілянини

author avatar

Андрій Шадрін

Автор новин

Waymo знову глючить: роботаксі заблокувало швидку, яка прямувала на місце масової стрілянини
Безпілотне таксі Waymo заблокувало швидку допомогу, яка прямувала на місце масової стрілянини в Остіні, штат Техас. Інцидент підтвердили служби екстреної допомоги та представники Waymo.


На відеозаписі інциденту, що поширюється в мережі, видно, як таксі Waymo стоїть упоперек дороги, блокуючи проїзд машині швидкої допомоги з увімкненими проблисковими маячками. Замість того щоб звільнити шлях, автомобіль без водія кілька разів рухається на місці, після чого водій швидкої вирішує дати задній хід і обрати інший маршрут.

“Безпілотний автомобіль зупинився в цьому районі, коли наші екіпажі реагували на сьогоднішню стрілянину, і він ненадовго перешкодив доступу однієї швидкої. Офіцер на відео дотримався встановленого протоколу для вирішення ситуації і швидко перемістив транспортний засіб, щоб підрозділи ATCEMS могли продовжити роботу”, — заявила речниця Austin-Travis County EMS Крістa Стедмен виданню Axios.

Компанія Waymo, що належить Google, повідомила ЗМІ, що не буде надавати заяву з цього приводу. Після кількох хвилин нерішучості — можливо, поки він чекав на інструкції від віддаленого оператора — роботаксі нарешті з’їжджає з дороги і заїжджає на паркінг.

“Та давай же! Їдь!” — чути, як один зі спостерігачів підганяє безпілотний автомобіль.

Waymo останнім часом переживає певну хвилю негативного PR, і ця нова помилка лише посилить питання щодо здатності роботаксі реагувати на непередбачувані дорожні ситуації, які виходять за межі їхнього звичайного навчання, особливо з огляду на те, що Waymo вважається лідером у сфері автономних транспортних засобів.


Роботаксі Waymo заблокувало швидку, яка прямувала на місце масової стрілянини
Минулого року, у грудні, десятки автомобілів Waymo в Сан-Франциско зійшли з розуму під час загальноміського відключення електроенергії, блокуючи дороги та скупчуючись на перехрестях, де не працювали світлофори. Додаткові суперечки виникають через повідомлення, що роботаксі Waymo тоді проїжджали повз зупинені шкільні автобуси, коли діти виходили з них.

Роботаксі Waymo заблокувало швидку, яка прямувала на місце масової стрілянини
Як Національне управління безпеки дорожнього руху, так і Національна рада з безпеки транспорту розпочали окремі розслідування десятків повідомлень  про порушення. Менш ніж за тиждень після оголошення розслідування NTSB Waymo визнала, що один із її автомобілів збив і поранив дитину біля початкової школи в Санта-Моніці, Каліфорнія.

“Такий тип сценарію — це те, до чого ми готуємося. Ситуацію було вирішено швидко без значного впливу на надання медичної допомоги чи загальні операції реагування”, — сказала Стедмен виданню Axios.

Цей останній інцидент також не перший випадок, коли роботаксі втручалися в роботу правоохоронців. Минулого року одне з них було помічене, як проїхало через місце активного поліцейського протистояння. Інші змушували поліцію зупиняти їх за неадекватну їзду. Схоже, що проблем із Waymo достатньо, щоб перших реагувальників навчали, як поводитися з ними. Waymo, до речі, оплачує це навчання.

“Це лайно мене не випускає!”: у багажнику безпілотного таксі Waymo жінка знайшла людину

Джерело:  Futurism

