WhatsApp планує розмістити Meta AI прямо в рядку пошуку

Популярний месенджер WhatsApp працює над розміщенням Meta AI прямо в рядку пошуку.

Про це повідомило видання WABetaInfo, яке помітило цю функцію в новому бета-оновленні Android WhatsApp.

WhatsApp beta for Android 2.24.7.14: what’s new? WhatsApp is working on a feature to ask queries to Meta AI, and it will be available in a future update!https://t.co/qSqJ9JobbK pic.twitter.com/mKM9PLCF3V — WABetaInfo (@WABetaInfo) March 23, 2024

Нова функція дозволить користувачам вводити свої запити безпосередньо в рядку пошуку.

Крім того, WhatsApp пропонуватиме деякі підказки для покращення взаємодії. Ввівши свої запитання або команди, користувачі зможуть швидко розпочати розмову з Meta AI.

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Таким чином, інтеграція запитів Meta AI у панель пошуку є суттєвим покращенням взаємодії з користувачем з точки зору ефективності.

Переваги апдейту

Користувачі тепер можуть швидко отримувати інформацію, звертатися за допомогою або виконувати завдання. Такий підхід не тільки економить час, оскільки користувачам не потрібно безпосередньо відкривати чат Meta AI, але також підвищує зручність, роблячи доступ користувачів до можливостей Meta AI легшим

Функція перебуває на стадії розробки та буде доступна в майбутньому оновленні застосунку.

Нагадаємо, нещодавно Meta запустила створення чат-ботів з ШІ для Instagram, Facebook і WhatsApp.

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