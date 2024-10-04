Windows 11 24H2 прискорює копіювання файлів до 94% — але є нюанси

Оновлення Windows 11 24H2 робить файлову систему ReFS доступною на звичайних комп’ютерах. Раніше вона використовувалась в Windows Server.

Серед ажіотажу, пов’язаного з поточним розгортанням оновлення Windows 11 2024, одна особливість привернула увагу спільноти розробників і навіть Windows Latest — додавання ReFS Block Cloning.

Вперше ReFS з’явилася у Windows 11 липня, зі збіркою 25276 для розробників. Microsoft представила Resilient File System у 2012 році. На відміну від NTFS, ReFS не можна використовувати для встановлення операційної системи — вона орієнтована на сервери та сховища файлів..

Формфактор, у якому представлена ReFS та її функція клонування блоків, у Windows 11, називається Dev Drive. Згідно зі статистичними даними, наданими корпорацією Майкрософт у дописі в блозі від 21 травня, Dev Drive із клонуванням блоків забезпечує 18% покращення швидкості копіювання файлу розміром 1 МБ та неймовірних 94% для файлів 1 ГБ (92% для 10 ГБ).

ReFS також може додатково підвищити продуктивність різними способами, особливо під час використання SSD та HDD. Вона дозволяє організовувати сховище з автоматично керованими рівнями «Продуктивність» і «Місткість» для користувачів, яким потрібно максимізувати швидкість та файлове сховище.

Інші функції ReFS включають інтегроване резервне копіювання та перевірку цілісності, які запобігають необхідності ручної перевірки диска, оскільки файлова система робить це автоматично. ReFS також більш стійка до пошкоджень, ізолюючи та видаляючи лише пошкоджені дані, коли пошкоджений том. Це дозволяє зберегти більшість, якщо не всі дані, якщо проблема не надто серйозна. Підтримка у Windows 11 функцій ReFS здається суттєвим покращенням можливостей, але без багатодискового масиву зберігання файлів, схожого на сервер, користь від неї буде мінімальною.

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Джерело: Tom`s Hardware

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