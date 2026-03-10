Xbox у безпеці? Сатья Наделла запевнив:" в іграх ми надовго"

Сатья Наделла заявив, що Xbox "на максимумі піднімає усю компанію" — і що Microsoft "завжди" інвестуватиме в ігри / Photo: Britannica

Нова CEO Xbox Аша Шарма провела внутрішню сесію запитань і відповідей, до якої приєднався й генеральний директор Microsoft Cатья Наделла. Під час розмови про довгострокову стратегію ігрового напряму він підкреслив, що роль Xbox для Microsoft значно ширша, ніж просто ще один бізнес-підрозділ.





“Коли Xbox працює на максимумі — виграє вся компанія. Цей рівень якості потім природно поширюється і на інші напрями Microsoft”, — пояснив Наделла.

Він також дав зрозуміти, що компанія не збирається згортати ігровий напрям і розглядає його як довгострокову інвестицію.

Ця заява пролунала на тлі хвилі похмурих прогнозів у мережі після того, як Філ Спенсер залишив посаду CEO Microsoft Gaming, а керівництво Xbox перейшло до Шарми. У Microsoft, схоже, вирішили одразу розставити всі крапки над “і” — й нагадати, що ігри для компанії нікуди не зникають.

Наделла навіть пожартував про те, наскільки важливими ігри були для розвитку всієї індустрії графіки.





“Я жартую з CEO NVIDIA Дженсен Хуанг: якби не ігри, NVIDIA просто не існувала б. Подумайте — без DirectX навряд чи відбулася б уся революція GPU і це стрімке прискорення розвитку графіки.”

За словами Наделли, саме тому Microsoft і далі активно інвестуватиме в ігрову індустрію та зробить довгострокову ставку на цей напрям.

Лідер Microsoft додав, що нові експерименти та формати не означають відмову від традиційних великих ігор — зокрема AAA-релізів на консолях. Навпаки, компанія планує розвивати цей напрям паралельно з новими ідеями.

Нагадаємо, що раніше гендиректор Microsoft Сатья Наделла визнав, що відмова від Windows Phone і мобільних пристроїв була помилкою.

Своєю чергою Шарма наголосила, що створення ігор сильно відрізняється від розробки звичайного програмного забезпечення. На відміну від ПЗ, їх потрібно робити руками людей.

Вона також додала, що багато думає про те, як розширювати можливості ігрових світів і персонажів — щоб вони ставали глибшими, живішими й цікавішими для гравців.

Нагадаємо, що Аша Шарма очолила ігровий підрозділ Microsoft у лютому 2026 року, змінивши багаторічного керівника Філа Спенсера, який працював у компанії майже 38 років. До призначення вона керувала AI-напрямом CoreAI у Microsoft, а раніше обіймала керівні посади у Meta Platforms та Instacart.

Її кандидатуру частково пояснюють досвідом у масштабуванні споживчих цифрових платформ і розвитку продуктів, що працюють на сотні мільйонів користувачів. У Microsoft очікують, що цей досвід допоможе адаптувати Xbox до нових бізнес-моделей у геймінгу, включно з хмарними сервісами та сервісними платформами.

За оцінками компанії, екосистема Xbox сьогодні охоплює понад 500 млн активних користувачів на місяць і включає десятки внутрішніх студій після великих придбань — зокрема видавців Activision Blizzard і ZeniMax.

Призначення Шарми відбулося на тлі змін у керівництві ігрового підрозділу та дискусій навколо стратегії Xbox, зокрема щодо ролі консолей, мультиплатформенних релізів і використання нових технологій, таких як штучний інтелект.





