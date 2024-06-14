X (колишній Twitter) вимагає від звільнених працівників $1500–$70 000 — кажуть, їм переплатили

X Corp. Ілона Маска (колишній Twitter) вимагає гроші від щонайменше шести австралійців, яких раніше звільнили. Компанія стверджує, що випадково переплатила їм. Газета Sydney Morning Herald повідомила, що X погрожує подати до суду на деяких колишніх австралійських співробітників після того, як у неправильно конвертували валюту з доларів США в австралійські.

У електронних листах, надісланих відділом кадрів X Азійсько-тихоокеанського регіону звільненим співробітникам, зазначається, що в січні 2023 року була помилково переплачена значна сума. Переплати становили від $1500 до $70 000 доларів на кожного працівника. Наразі жоден із колишніх співробітників не повернув гроші. Зараз один австралійський долар коштує $0,67.

Компанія заявила, що переплата була пов’язана з «відстроченою грошовою компенсацією» у вигляді акцій, виданих співробітникам, коли вони приєдналися до Twitter. Ці акції були оцінені в $54,20 (82 австралійські долари) кожна. Загальна кількість акцій у працівника, базувалася на тривалості його перебування в компанії. Повідомляється, що X припустилася помилок конвертації валюти. Компанія здійснила виплати за ціною, який у 2,5 раза перевищує вартість акцій.

X попросив звільнених співробітників повернути гроші якнайшвидше і сказав, що компанія залишає за собою право вимагати повернення грошей і відсотків у суді, йдеться у звіті.

Спеціаліст із трудового права Хейден Стівенс каже, що працівників можуть змусити повернути гроші, але вони мають право спочатку попросити X чітко пояснити, як сталася помилка, та вимагати документальних доказів. Згідно з австралійським трудовим законодавством, якщо сталася справжня помилка, існує зобов’язання повернути ці гроші.

Переплата звільненим працівникам є протилежністю того, що сталося з багатьма колишніми працівниками X у США. Компанія отримала судові та арбітражні позови від близько 2000 колишніх співробітників, які боролися за вихідну допомогу. Згідно з судовими документами, переговори про врегулювання у кількох справах завершилися без угоди.

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X також зіткнувся з позовом від чотирьох колишніх керівників Twitter, які стверджують, що їх обдурили на суму понад $128 млн вихідної допомоги, коли Маск звільнив їх одразу після покупки фірми. Позов подали колишній генеральний директор Twitter Параг Агравал, колишній фінансовий директор Нед Сігал, колишній головний юридичний директор Віджая Гадде та колишній генеральний радник Шон Еджетт. Позивачі запропонували дату судового розгляду в листопаді 2025 року. Маск також відмовився платити багатьом постачальникам Twitter після переходу на посаду, що призвело до потоку судових позовів з вимогами компенсації.

Джерело: Ars Technica