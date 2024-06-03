X Twitter офіційно дозволив «полуничку» — раніше правила не забороняли, але й прямо не дозволяли дорослий контент

Соціальна мережа X (колишній Twitter) вже давно має багато активних спільнот з відвертим контентом (NSFW, not safe for work). Хоча раніше платформа неофіційно дозволяла людям публікувати вміст для дорослих, її правила ніколи не забороняли та не дозволяли такий вміст прямо.
На вихідних X Twitter додав до своїх правил норми, які офіційно дозволяють користувачам публікувати на платформі вміст для дорослих, зокрема графічний контент, — із кількома застереженнями. Можна публікувати створений за згодою вміст NSFW, якщо він є помітно позначеним як такий. Нові правила також поширюються на відео та зображення, створені штучним інтелектом. Зміна правил не є повною несподіванкою, оскільки X під керівництвом Ілона Маска вже експериментував з офіційним розміщенням «полунички» у спільнотах NSFW.
«Ми вважаємо, що користувачі повинні мати можливість створювати, поширювати та споживати матеріали, пов’язані з сексуальними темами, якщо вони виробляються та розповсюджуються за згодою. Сексуальне самовираження, візуальне чи письмове, може бути законною формою художнього самовираження. Ми віримо в самостійність дорослих у взаємодії та створенні контенту, який відображає їхні власні переконання, бажання та досвід, у тому числі пов’язаний із сексуальністю. Ми врівноважуємо цю свободу, обмежуючи доступ до вмісту для дорослих дітям або дорослим користувачам, які вирішили не бачити його», — йдеться на сторінці допомоги X щодо Adult Content.
Правила щодо насильницького контенту X також мають подібні вказівки, але X стверджує, що вміст не має бути «надмірно кривавим або зображувати сексуальне насильство». Платформа продовжує забороняти вміст, який явно погрожує або пропагує насильство.
- Соціальна мережа не дозволяє переглядати такі публікації користувачам віком до 18 років або особам, які не вказали дати народження у своєму профілі.
X насправді ніколи не забороняв порно, але ці положення могли б дозволити йому створювати послуги навколо вмісту для дорослих. Конкуренція з сервісами як OnlyFans може допомогти збільшити доходи.
Згідно зі звітом Reuters 2022 року, який посилався на внутрішні документи компанії, близько 13% публікацій на платформі мали вміст для дорослих. З того часу кількість вмісту для дорослих на X очевидно зросла, на платформі поширилися порноботи.
Тепер, коли соціальна мережа офіційно дозволила контент для дорослих, регулятори мають пильніше стежити за X та його зусиллями з усунення несанкціонованого порно. У жовтні минулого року Австралія оштрафувала X за те, що він не надав інформацію про вміст, присвячений жорстокому поводженню з дітьми. Приблизно в той же час Індія звернулася до кількох соціальних мереж, включно з X, з вимогою видалити подібні повідомлення.
Reddit дозволив завантажувати NSFW-зображення з комп’ютерів — на тлі обмежень Imgur щодо відвертого контенту
Джерело: TechCrunch