X Twitter офіційно дозволив «полуничку» — раніше правила не забороняли, але й прямо не дозволяли дорослий контент

Соціальна мережа X (колишній Twitter) вже давно має багато активних спільнот з відвертим контентом (NSFW, not safe for work). Хоча раніше платформа неофіційно дозволяла людям публікувати вміст для дорослих, її правила ніколи не забороняли та не дозволяли такий вміст прямо.

На вихідних X Twitter додав до своїх правил норми, які офіційно дозволяють користувачам публікувати на платформі вміст для дорослих, зокрема графічний контент, — із кількома застереженнями. Можна публікувати створений за згодою вміст NSFW, якщо він є помітно позначеним як такий. Нові правила також поширюються на відео та зображення, створені штучним інтелектом. Зміна правил не є повною несподіванкою, оскільки X під керівництвом Ілона Маска вже експериментував з офіційним розміщенням «полунички» у спільнотах NSFW.

«Ми вважаємо, що користувачі повинні мати можливість створювати, поширювати та споживати матеріали, пов’язані з сексуальними темами, якщо вони виробляються та розповсюджуються за згодою. Сексуальне самовираження, візуальне чи письмове, може бути законною формою художнього самовираження. Ми віримо в самостійність дорослих у взаємодії та створенні контенту, який відображає їхні власні переконання, бажання та досвід, у тому числі пов’язаний із сексуальністю. Ми врівноважуємо цю свободу, обмежуючи доступ до вмісту для дорослих дітям або дорослим користувачам, які вирішили не бачити його», — йдеться на сторінці допомоги X щодо Adult Content.

Правила щодо насильницького контенту X також мають подібні вказівки, але X стверджує, що вміст не має бути «надмірно кривавим або зображувати сексуальне насильство». Платформа продовжує забороняти вміст, який явно погрожує або пропагує насильство.

Соціальна мережа не дозволяє переглядати такі публікації користувачам віком до 18 років або особам, які не вказали дати народження у своєму профілі.

X насправді ніколи не забороняв порно, але ці положення могли б дозволити йому створювати послуги навколо вмісту для дорослих. Конкуренція з сервісами як OnlyFans може допомогти збільшити доходи.

Згідно зі звітом Reuters 2022 року, який посилався на внутрішні документи компанії, близько 13% публікацій на платформі мали вміст для дорослих. З того часу кількість вмісту для дорослих на X очевидно зросла, на платформі поширилися порноботи.

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Тепер, коли соціальна мережа офіційно дозволила контент для дорослих, регулятори мають пильніше стежити за X та його зусиллями з усунення несанкціонованого порно. У жовтні минулого року Австралія оштрафувала X за те, що він не надав інформацію про вміст, присвячений жорстокому поводженню з дітьми. Приблизно в той же час Індія звернулася до кількох соціальних мереж, включно з X, з вимогою видалити подібні повідомлення.

Джерело: TechCrunch