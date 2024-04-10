X вам не Twitter. Сайт Маска автоматично змінює посилання з «Twitter.com» на «X.com», аби люди нарешті звикли до нової назви

Іноді про це легко забути, але технічно Twitter більше не існує.

Минулого літа Ілон Маск змінив назву компанії на «X». Але:

Основне доменне ім’я соцмережі — Twitter.com.

На платформі все ще є кілька офіційних сторінок зі словом «Twitter» у назвах.

Ну і більшість людей все ще називають соцмережу по-старому (так само дописи лишились твітами, а репости — ретвітами).

Одним з останнім оновлень, яким керівники соцмережі намагаються заохотити людей до нової назви, стала автоматична зміна посилань у дописах — з «Twitter.com» на «X.com», повідомляє сайт Mashable.

Чому це небезпечно? Якщо припустити, що хтось обрав собі доменне ім’я «NetfliTwitter.com», то у дописі посилання відображатимуться як «Netflix.com» — популярний стримінговий сервіс. Це ідеальний сценарій для тих, хто хоче вдатися до фішингових кампаній.

Приклад не гіпотетичний — користувач X @yuyu0127_ швидко зареєстрував доменне ім’я «NetfliTwitter.com», щоб запобігти його використанню, і розмістив попередження про потенційні проблеми в змінах X.

«Цей домен було придбано, щоб запобігти його використанню в зловмисних цілях», — йдеться у заголовку акаунту «NetfliTwitter.com».

За словами деяких користувачів, зміна також торкнулася старіших публікацій, і вперше була помічена у додатку X для iOS.

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців. IT-компанія входить у групу компаній FAVBET.