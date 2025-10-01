Xbox скасувала "прямий" обмін балів Microsoft Rewards на передплату Game Pass

Xbox Game Pass / Depositphotos

З 1 жовтня Microsoft забрала право обмінювати накопичені бали з програми лояльності Microsoft Rewards на підписку Game Pass.

Тепер розпоряджатися балами, які програма нараховує за взаємодію з продуктами компанії, доведеться інакше. Раніше бали — від пошуку в Bing, покупки в Microsoft Store чи виконання завдань на Xbox можна — було напряму витратити на передплату Game Pass. Особливо це рятувало молодь, бо великі тайтли для них дорогі, а в Steam ціни для деяких країн ще й завищені. Але тепер цю лазівку прикривають.

За новими правилами, щоб активувати Game Pass, спершу потрібно обміняти бали на подарункову картку Xbox з номіналом, який дорівнює або перевищує вартість підписки. Цей баланс можна буде використати для оплати через Microsoft Store. Якщо ж на картці не вистачить коштів, доведеться додати різницю іншим способом оплати.

Зміна означає не просто новий крок у процесі — вона робить підписку дорожчою для тих, хто звик покривати її лише балами. За оцінками користувачів, тепер для одного місяця Xbox Game Pass Ultimate потрібно буде витратити щонайменше на 6000 балів більше, ніж раніше. Формально можливість використовувати Microsoft Rewards для підписки не зникла, але система стала помітно менш вигідною і зручною.

Ще один мінус — доведеться повторювати цей процес після завершення кожного періоду підписки. Тобто знову накопичувати бали, знову обмінювати їх на картки, а вже потім оформлювати Game Pass. Раніше все це займало один клік, а тепер з’явилася купа непотрібних дій.

Під постом в Reddit користувачі помітно розчарувалися. Вони вважають, що Microsoft свідомо зменшує цінність програми винагород, хоча сама компанія не пояснила причин оновлення. Для багатьох Rewards була способом компенсувати витрати на Game Pass, і тепер ця стратегія стає значно менш привабливою.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

“Чесно кажучи, це може остаточно змусити мене відмовитися від Game Pass. Я оплатив підписку на три роки наперед і продовжував її за допомогою бонусів, але тепер, мабуть, витрачатиму їх на купівлю ігор. Коли я побачив, що з 2020 року в мене майже немає “власних” ігор, це стало справжнім відкриттям. Виходить, якщо я скасую підписку — я платив за повітря”, — додає користувач.

Game Pass досі зручний для тих, хто не хоче одразу викладати гроші за гру. Та геймери, які користуються сервісом, активніше дають шанс новим тайтлам. Хоча розробники критикують Xbox-підписку, вона все одно дешевша за більшість аналогів. Зате зараз часи змінюються: Microsoft почала закручувати гайки.

Джерело: Reddit