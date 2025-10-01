Новини Ігри 01.10.2025 comment views icon

Xbox скасувала "прямий" обмін балів Microsoft Rewards на передплату Game Pass

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Xbox скасувала "прямий" обмін балів Microsoft Rewards на передплату Game Pass
Xbox Game Pass / Depositphotos

З 1 жовтня Microsoft забрала право обмінювати накопичені бали з програми лояльності Microsoft Rewards на підписку Game Pass.

Тепер розпоряджатися балами, які програма нараховує за взаємодію з продуктами компанії, доведеться інакше. Раніше бали — від пошуку в Bing, покупки в Microsoft Store чи виконання завдань на Xbox можна — було напряму витратити на передплату Game Pass. Особливо це рятувало молодь, бо великі тайтли для них дорогі, а в Steam ціни для деяких країн ще й завищені. Але тепер цю лазівку прикривають.

За новими правилами, щоб активувати Game Pass, спершу потрібно обміняти бали на подарункову картку Xbox з номіналом, який дорівнює або перевищує вартість підписки. Цей баланс можна буде використати для оплати через Microsoft Store. Якщо ж на картці не вистачить коштів, доведеться додати різницю іншим способом оплати.

Зміна означає не просто новий крок у процесі — вона робить підписку дорожчою для тих, хто звик покривати її лише балами. За оцінками користувачів, тепер для одного місяця Xbox Game Pass Ultimate потрібно буде витратити щонайменше на 6000 балів більше, ніж раніше. Формально можливість використовувати Microsoft Rewards для підписки не зникла, але система стала помітно менш вигідною і зручною.

Xbox скасувала "прямий" обмін балів Microsoft Rewards на передплату Game Pass
Лист Xbox про зміну правил в програмі лояльності Rewards для підписки Game Pass

Ще один мінус — доведеться повторювати цей процес після завершення кожного періоду підписки. Тобто знову накопичувати бали, знову обмінювати їх на картки, а вже потім оформлювати Game Pass. Раніше все це займало один клік, а тепер з’явилася купа непотрібних дій.

Під постом в Reddit користувачі помітно розчарувалися. Вони вважають, що Microsoft свідомо зменшує цінність програми винагород, хоча сама компанія не пояснила причин оновлення. Для багатьох Rewards була способом компенсувати витрати на Game Pass, і тепер ця стратегія стає значно менш привабливою.

“Чесно кажучи, це може остаточно змусити мене відмовитися від Game Pass. Я оплатив підписку на три роки наперед і продовжував її за допомогою бонусів, але тепер, мабуть, витрачатиму їх на купівлю ігор. Коли я побачив, що з 2020 року в мене майже немає “власних” ігор, це стало справжнім відкриттям. Виходить, якщо я скасую підписку — я платив за повітря”, — додає користувач.

Game Pass досі зручний для тих, хто не хоче одразу викладати гроші за гру. Та геймери, які користуються сервісом, активніше дають шанс новим тайтлам. Хоча розробники критикують Xbox-підписку, вона все одно дешевша за більшість аналогів. Зате зараз часи змінюються: Microsoft почала закручувати гайки.

Джерело: Reddit

Популярні новини

arrow left
arrow right
Будівельники перемагають програмістів: Microsoft розповіла, які професії замінить штучний інтелект
Серпневий каталог Game Pass поповниться Assassin’s Creed Mirage та ще 5+ іграми
Мікрофлюїди: Microsoft інтегрує рідинне охолодження у кремній процесорів
48 років по тому: Microsoft відкрила код BASIC за ліцензією MIT
У застосунку Xbox для ПК з'явився Steam та інші магазини
Сумуєте за Vista? Windows 11 отримає вбудовану підтримку відеошпалер
Віцепрезидент Microsoft: Windows 2030 обійдеться без миші й клавіатури, керуватимуть голос та ШІ
Microsoft та Asus відкрили передзамовлення на ROG Xbox Ally (29 999 грн) та ROG Xbox Ally X (42 999 грн)
"Провідник" Windows 11 отримає багато оновлень
Windows 11 отримає тест швидкості інтернету та перероблені налаштування
$100 000 за робочу візу H-1B: Трамп шокував бізнес, Microsoft та Google просять співробітників негайно повернутися у США
Microsoft та Phison заперечують збій SSD через оновлення Windows 11 — не змогли відтворити
Ремонтник консолей натрапив на "рідкісну" Xbox, яку заблокували через борги
Нові документи Microsoft Word автоматично зберігатимуться в "хмарі"
Сервіси типу Game Pass "варті лайна" без підтримки розробників ігор, — ексбос Bethesda
Ноутбуки HP обійшли MacBook за популярністю у США, сприйняття якості Apple знизилося, — опитування
Xbox-геймери пробують більше тайтлів, але грають менше за власників PlayStation і ПК
GPT-5 наближається: Windows 11, Microsoft 365 Copilot та Azure вже вносять зміни
Windows 11 25H2 вже у вас на ПК, тільки ви про це не знаєте
Вайб-офіс: Microsoft запускає агента ШІ в Excel і Word
Microsoft заблокувала пошту розробника LibreOffice після критики на свою адресу — апеляції ігнорують
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати