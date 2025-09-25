Новини Ігри 25.09.2025 comment views icon

Xbox-геймери пробують більше тайтлів, але грають менше за власників PlayStation і ПК

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Xbox-геймери пробують більше тайтлів, але грають менше за власників PlayStation і ПК
Depositphotos

Гравці на Xbox виявилися більш зацікавленими в нових іграх, ніж користувачі PlayStation або Steam. Хоча проводять в них менше часу.

У звіті Ampere Games Analytics проаналізували поведінку геймерів за невеликий проміжок часу — за серпень 2025 року. Аналітики підрахували, що Xbox-геймери у середньому грали в 5,7 різних ігор на місяць. Тоді як на інших платформах цифри були меншими: Steam — у 4,5, а власники PlayStation — лише в 3,7 гри. Тобто на 38% менше, ніж на консолі Microsoft.

Ampere пояснює вищі показники так званим “сильним фактором високого споживання ігор” завдяки передплатникам Game Pass. Хоча каталог має приблизно в половину ігор менше за PS Plus Premium — понад 500 проти майже 1000 — саме Xbox-користувачі активніше пробують нові тайтли.

Разом з тим передплатники Game Pass набагато активніші у різних іграх, ніж користувачі PS Plus. Вони у середньому грають на дві гри більше щомісяця. Так само Steam має нижчий показник — у середньому на одну гру менше, ніж на Xbox. Причина такого дуже проста — гроші. Як відомо, молоде покоління часто не може дозволити собі великі проєкти, тому Game Pass виглядає привабливішим, коли не змушує купувати кожен тайтл окремо.

Тож Xbox-геймери вони запускають більше ігор, але от часу там проводять менше. У серпні середній показник склав 7,7 години, тоді як на PlayStation грали 12,7 години, а на Steam — 11,9. І причина доволі проста і логічна: передплатники сервісу можуть дозволити собі не так прискіпливо обирати нову гру. Тоді як постійно витрачати кошти в Steam чи на PS зовсім не вигідно. Ми ж не всі прагнемо повторити досвід китайського геймера, котрий придбав 40 000 ігор?

Ampere підсумовує: гравці Xbox зазвичай приділяють менше часу окремим тайтлам. Але вони отримують досвід із більшою кількістю ігор, “до яких вони ніколи б не мали доступу за інших обставин”. Microsoft користується цим, тому у застосунку Xbox для ПК з’явився Steam та інші магазини. Хоча бізнес-модель Game Pass критикують розробники — користувачі в ній зацікавлені більше.

Джерело: Ampere Games Analytics

Популярні новини

arrow left
arrow right
Геймплей пригодницької гри The Lost Heaven: як The Last of Us, але в Китаї і з роботами
Konami показала найдетальнішу мапу Silent Hill f — Ебісугаока, ліси та звивисті дороги
Рогалик в дусі Returnal: перший геймплей Saros розкриває мінливий світ Каркози і "другий шанс" Арджуна
Басім в Саудівській Аравії: Ubisoft анонсувала безплатне DLC для Assassin's Creed Mirage і показала концепт-арти
Ренді Пітчфорд: "Borderlands 4 нарешті у світі, де технології наздогнали амбіції нашої гри"
Battlefield 6 отримає одразу два бета-тести у серпні — перший стартує за тиждень
Раптово: класичні слешери Heretic і Hexen отримали ремастери з 4K та підтримкою модів
S.T.A.L.K.E.R. 2 отримала патч 1.5.2 — більше жодних зачарованих дверей у центр Шевченка
Ubisoft розкрила плани на Assassin's Creed Shadows — DLC 16 вересня, New Game Plus та нові ранги
Ветеран гейм-індустрії: GTA 6 — це перша "ААААА-гра"
Алекс Гарленд написав "160 сторінок сценарію" фільму Elden Ring, щоб вмовити Міядзакі на екранізацію
Геймплей Cronos: The New Dawn — біопанк, мандри в часі та вороги, що стають одним цілим (+дата релізу)
Розклад фестивалів і розпродажів Steam на першу половину 2026 року — знижки щомісяця
Нова вакансія CD Projekt Red розкриває Project Hadar, як екшн-RPG з ближнім боєм
60 хвилин геймплею Phantom Blade Zero — суміш Devil May Cry з атмосферою Sekiro
У PS Store стартував розпродаж "Осінні пригоди" — Cuphead, Frostpunk та тисячі інших зі знижками до -90%
S.T.A.L.K.E.R. у 2D та піксельна Resident Evil: 19 анонсів з Фестивалю українських ігор у Steam
Перші 15 хвилин геймплею Skyblivion: "Краще за ремастер"
У Steam триває фестиваль 4X-стратегій — Stellaris, Age of Wonders та інші зі знижками до -90%
Epic Games Store безплатно віддає одну з найвище оцінених ігор в 2025 році
IO Interactive "прикрутила" голову Деніела Крейга на тіло Хітмена, щоб створити 007 First Light
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати