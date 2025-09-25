Xbox-геймери пробують більше тайтлів, але грають менше за власників PlayStation і ПК

Depositphotos

Гравці на Xbox виявилися більш зацікавленими в нових іграх, ніж користувачі PlayStation або Steam. Хоча проводять в них менше часу.

У звіті Ampere Games Analytics проаналізували поведінку геймерів за невеликий проміжок часу — за серпень 2025 року. Аналітики підрахували, що Xbox-геймери у середньому грали в 5,7 різних ігор на місяць. Тоді як на інших платформах цифри були меншими: Steam — у 4,5, а власники PlayStation — лише в 3,7 гри. Тобто на 38% менше, ніж на консолі Microsoft.

Ampere пояснює вищі показники так званим “сильним фактором високого споживання ігор” завдяки передплатникам Game Pass. Хоча каталог має приблизно в половину ігор менше за PS Plus Premium — понад 500 проти майже 1000 — саме Xbox-користувачі активніше пробують нові тайтли.

Разом з тим передплатники Game Pass набагато активніші у різних іграх, ніж користувачі PS Plus. Вони у середньому грають на дві гри більше щомісяця. Так само Steam має нижчий показник — у середньому на одну гру менше, ніж на Xbox. Причина такого дуже проста — гроші. Як відомо, молоде покоління часто не може дозволити собі великі проєкти, тому Game Pass виглядає привабливішим, коли не змушує купувати кожен тайтл окремо.

Тож Xbox-геймери вони запускають більше ігор, але от часу там проводять менше. У серпні середній показник склав 7,7 години, тоді як на PlayStation грали 12,7 години, а на Steam — 11,9. І причина доволі проста і логічна: передплатники сервісу можуть дозволити собі не так прискіпливо обирати нову гру. Тоді як постійно витрачати кошти в Steam чи на PS зовсім не вигідно. Ми ж не всі прагнемо повторити досвід китайського геймера, котрий придбав 40 000 ігор?

Ampere підсумовує: гравці Xbox зазвичай приділяють менше часу окремим тайтлам. Але вони отримують досвід із більшою кількістю ігор, “до яких вони ніколи б не мали доступу за інших обставин”. Microsoft користується цим, тому у застосунку Xbox для ПК з’явився Steam та інші магазини. Хоча бізнес-модель Game Pass критикують розробники — користувачі в ній зацікавлені більше.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Джерело: Ampere Games Analytics