Steam розраховує регіональні ціни ігор за курсом 2022 року, подекуди реальна вартість "менша на 20-30%”

Користувачі Steam обурилися тим, що Metal Gear Solid Delta: Snake Eater коштує набагато дорожче в Польщі, ніж в США. Тож знову тема про ціноутворення Steam стала актуальною.

Платформа досі розраховує регіональні ціни за застарілим курсом валют з 2022 року. Через це вартість деяких ігор у місцевих валютах виявляється на 20–30% вищою, ніж їхній реальний еквівалент у доларах. І тут з’являються проблеми.

Саме Ютубер Water CS2 навів приклад з нещодавнім релізом Snake Eater: у США гра коштує $69,99, але в Польщі ціна встановлена на рівні 369,99 злотих. Якщо перевести це за поточним курсом з Google (приблизно 3,66 злотих за $1), виходить понад $101. Тобто різниця в $31, що близько на 30% більше. А от для українців ситуація інша — ціна набагато менша (₴1 475 ≈ $35)

“Польський геймер платить більше, ніж хтось, хто живе в Нью-Йорку, за той самий цифровий файл”, — підкреслює Water CS2.

І це не окремий випадок: за його словами, місцеві ціни часто на 20–30% перевищують доларовий еквівалент. Причина — у системі регіонального ціноутворення Steam. Вона була задумана як спосіб зробити ігри доступнішими для користувачів у країнах із нижчою купівельною спроможністю. Valve враховує економічні фактори, як-от паритет купівельної спроможності, і на основі цього рекомендує ціни для різних регіонів.

“Ідея чудова. Ігри не повинні коштувати однаково скрізь, оскільки $60 означає щось зовсім інше в США, ніж у Бразилії”, — пояснює ютубер.

Але проблема в тому, що Valve не оновлювала коефіцієнти конверсії з 2022 року. Тоді польська валюта була значно слабшою, і саме цей курс став основою для розрахунків. Сьогодні ситуація змінилася, але Steam усе ще використовує застарілі дані, через що ціни у багатьох країнах виявляються завищеними.

“Регіональна система ціноутворення мала на меті зробити ігри доступними, а не дорогими. Зараз це є прямою причиною несправедливих цін, яких Valve хотіла запобігти. Valve повинна припинити виправдовуватися та негайно виправити свої основні дані про ціни”, — підсумовує Water CS2.

У коментарях під відео користувачі підтримують його позицію. Чимало геймерів стискаються з тим, що їм доводиться платити більше, бо платформа декілька років не звертає увагу на проблему. Valve жодним чином не коментувала ситуацію, тому прогнозувати, коли ситуація покращиться немає сенсу. Поки що платформа зайнята тим, що хаотично видаляє моди через скарги тролів, та представила “новий” Steam.

