Новини Ігри 01.10.2025 comment views icon

Steam розраховує регіональні ціни ігор за курсом 2022 року, подекуди реальна вартість "менша на 20-30%”

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Steam розраховує регіональні ціни ігор за курсом 2022 року, подекуди реальна вартість "менша на 20-30%”
Steam / Valve

Користувачі Steam обурилися тим, що Metal Gear Solid Delta: Snake Eater коштує набагато дорожче в Польщі, ніж в США. Тож знову тема про ціноутворення Steam стала актуальною.

Платформа досі розраховує регіональні ціни за застарілим курсом валют з 2022 року. Через це вартість деяких ігор у місцевих валютах виявляється на 20–30% вищою, ніж їхній реальний еквівалент у доларах. І тут з’являються проблеми.

Саме Ютубер Water CS2 навів приклад з нещодавнім релізом Snake Eater: у США гра коштує $69,99, але в Польщі ціна встановлена на рівні 369,99 злотих. Якщо перевести це за поточним курсом з Google (приблизно 3,66 злотих за $1), виходить понад $101. Тобто різниця в $31, що близько на 30% більше. А от для українців ситуація інша — ціна набагато менша (₴1 475 ≈ $35)

“Польський геймер платить більше, ніж хтось, хто живе в Нью-Йорку, за той самий цифровий файл”, — підкреслює Water CS2.

І це не окремий випадок: за його словами, місцеві ціни часто на 20–30% перевищують доларовий еквівалент. Причина — у системі регіонального ціноутворення Steam. Вона була задумана як спосіб зробити ігри доступнішими для користувачів у країнах із нижчою купівельною спроможністю. Valve враховує економічні фактори, як-от паритет купівельної спроможності, і на основі цього рекомендує ціни для різних регіонів.

“Ідея чудова. Ігри не повинні коштувати однаково скрізь, оскільки $60 означає щось зовсім інше в США, ніж у Бразилії”, — пояснює ютубер.

Але проблема в тому, що Valve не оновлювала коефіцієнти конверсії з 2022 року. Тоді польська валюта була значно слабшою, і саме цей курс став основою для розрахунків. Сьогодні ситуація змінилася, але Steam усе ще використовує застарілі дані, через що ціни у багатьох країнах виявляються завищеними.

“Регіональна система ціноутворення мала на меті зробити ігри доступними, а не дорогими. Зараз це є прямою причиною несправедливих цін, яких Valve хотіла запобігти. Valve повинна припинити виправдовуватися та негайно виправити свої основні дані про ціни”, — підсумовує Water CS2.

У коментарях під відео користувачі підтримують його позицію. Чимало геймерів стискаються з тим, що їм доводиться платити більше, бо платформа декілька років не звертає увагу на проблему. Valve жодним чином не коментувала ситуацію, тому прогнозувати, коли ситуація покращиться немає сенсу. Поки що платформа зайнята тим, що хаотично видаляє моди через скарги тролів, та представила “новий” Steam.

Джерело: Games Radar

Популярні новини

arrow left
arrow right
Шоуранер "Чужий: Земля" знімає серіал за мотивами Far Cry, — злив Ubisoft
В Resident Evil 9 з'явиться камера від третьої особи, бо Resident Evil 7 була занадто страшною
Фанатство Ілона Маска стало "найгіршою спадщиною" Deus Ex, — розробник
Ремастер Oblivion отримає фізичне видання за €45, для Xbox — папірець замість диска
CD Projekt наростила команду The Witcher 4 та Cyberpunk 2 до 560 розробників
Патч 1.6 для S.T.A.L.K.E.R. 2 додасть квест із старим персонажем трилогії, — інсайдери
Патч 1.6 в S.T.A.L.K.E.R. 2 переробить баланс луту в сховках по всій Зоні
PS Store оголосив розпродаж на честь Gamescom зі знижками до -90% — Bloodborne, Destiny 2 та інші
Battlefield у В'єтнамі? Анонсовано шутер Hell Let Loose: Vietnam з авіацією та кораблями
Розробники The First Descendant просувають гру через фейкових "ШІ-стримерів"
Фанам Battlefield 6 подарують ексклюзивні предмети на старті — але доведеться грати в Battlefield 2042
Сюжет GTA 6 триватиме 75 годин і завершиться за межами США, — інсайдер
Сервіси типу Game Pass "варті лайна" без підтримки розробників ігор, — ексбос Bethesda
У Steam стартував Фестиваль українських ігор — S.T.A.L.K.E.R. 2, Through the Nightmares та інші зі знижками до -90%
Hollow Knight: Silksong запозичила найжорстокіший трюк з The Last of Us
Rockstar витратила $300 млн для створення "реалістичного" океану у GTA 6, — чутки
Cyberpunk 2077 та Deus Ex по-німецьки: вийшов трейлер екшн-RPG Neo Berlin 2087
Басім в Саудівській Аравії: Ubisoft анонсувала безплатне DLC для Assassin's Creed Mirage і показала концепт-арти
Нова гра авторів Silent Hill 2 "стоїть поруч із легендами горору", але не переплюне їх — 79/100 на Opencritic
У PS Store стартував розпродаж "Осінні пригоди" — Cuphead, Frostpunk та тисячі інших зі знижками до -90%
Стандартний S.T.A.L.K.E.R. 2 можна оновити до версій Deluxe та Ultimate на усіх платформах
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати