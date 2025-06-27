Xiaomi представила Redmi K80 Ultra та планшет K Pad — флагман за $360

Redmi K80 Ultra і Redmi K Pad / Xiaomi

За мінімальну ціну смартфон Redmi K80 Ultra від дочірньої компанії Xiaomi має найкращі компоненти, з деякими нюансами. Але найпотужніший процесор та величезна батарея гарантовані.

Redmi K80 Ultra

Наявність процесора MediaTek Dimensity 9400+ та батареї з видатними 7410 мАг та швидкого заряджання 100 Вт автоматично робить Redmi K80 Ultra одним з найпотужніших флагманів. Максимальна комплектація передбачає 16 ГБ оперативної пам’яті та 1 ТБ накопичувач ($530), у мінімальній — 12/256 ГБ ($360).

Екран OLED з діагоналлю 6,83” та роздільною здатністю 1280 x 2772 підтримує частоту оновлення 144 Гц та пікову яскравість 3200 ніт. Він оснащений ультразвуковим сканером відбитків пальців та 20 МП фронтальною камерою. Мабуть, найбільш «нефлагманським» нюансом є єдина 50 МП камера OV Light Fusion 800 з додатком із 8 МП надширококутником OV08F.

У корпусі, захищеному від води та пилу за стандартом IP68, також розміщені два великих коаксіальних стереодинаміка AAC 1115. Телефон має розміри 163,1 x 77,9 x 8,2 мм і важить 219 г.

Він доступний у кольорах Sandstone Gray, Moon Rock White, Spruce Green та Ice Front Blue. Про глобальний реліз поки не повідомлялося.

Redmi K Pad

Перший компактний планшет бренду має 8,8” IPS-екран з роздільною здатністю 3008 x 1880 пікселів, частотою оновлення 165 Гц та співвідношенням сторін 16:10. Начинка розміщена у суцільному металевому корпусі товщиною 6,46 мм, важить K Pad 336 г.

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Планшет має такий сами процесор Dimensity 9400+ та до 16 ГБ оперативної пам’яті і 1 ТБ накопичувача. В наявності 8 МП фронтальна камера та 13 МП на тильній стороні. Redmi K Pad позиціюється як ігровий планшет, тому має просунуту систему охолодження у вигляді випарної камери площею 12 050 мм².

Цікавою деталлю є наявність двох роз’ємів USB-C, один з яких розташований знизу, а другий — збоку. Акумулятор на 7500 мАг підтримує дротову зарядку потужністю 67 Вт. Redmi K Pad доступний у чорному, зеленому та бузковому кольорах. Базова комплектація 12/256 ГБ коштує $390, тоді як топова модель з 16 ГБ оперативної пам’яті та 1 ТБ сховищем даних має ціну $585.

Джерело: GSMArena