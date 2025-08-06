Вийшли монітори Xiaomi Redmi A: IPS 23,8" / 144 Гц за $65 і ще дві моделі

Xiaomi випустила IPS-монітор 1080p 144 Гц всього за $65

Xiaomi, відома не лише смартфонами, телевізорами, електромобілями, а й моніторами, представила нову лінійку Redmi A-Series. Вона складається з трьох моделей із діагоналлю 22, 24 та 27 дюймів і орієнтована на тих, хто шукає доступне рішення для роботи, навчання чи базового геймінгу. І головне — ціни вражають навіть на тлі бюджетного сегмента.

Redmi A22 – майже даром

Модель Xiaomi Redmi A22 стала, ймовірно, найдешевшим ігровим VA-монітором із частотою 100 Гц. Вона коштує лише 379 юанів, тобто приблизно $53. Для порівняння: найдешевші аналоги від MSI коштують щонайменше $65-70.

Redmi A22 має екран діагоналлю 21,45 дюйма, роздільну здатність Full HD (1080p) і буде хорошим варіантом для школярів, студентів або офісної роботи — з бонусом у вигляді підвищеної частоти оновлення для плавнішого зображення.

Redmi A24 2026 – точність кольору

Модель Redmi A24 2026 — це, ймовірно, найдоступніший IPS-монітор із роздільною здатністю 1080p та частотою 144 Гц. Його ціна становить 469 юанів, або приблизно $65.

Окрім швидкого оновлення зображення, він забезпечує високу точність передавання кольорів (Delta E<1). Такий показник зазвичай притаманний значно дорожчим професійним моніторам. Завдяки цьому A24 чудово підходить не лише для геймерів, а й для творців контенту — дизайнерів, фотографів, відеомонтажерів.

Redmi A27 2026 – більший екран

Третя модель, Redmi A27 2026, — це версія A24, але з діагоналлю 27 дюймів. Вона має IPS-матрицю, роздільну здатність Full HD, частоту 144 Гц і той самий набір характеристик, але забезпечує більше занурення завдяки більшим габаритам. Максимальна яскравість становить 300 ніт. Панель забезпечує охоплення 99% колірного простору sRGB.

Ціна — 579 юанів, або близько $80, що робить її однією з найдоступніших 27-дюймових IPS-моделей із такою частотою оновлення.

Усі три нові моделі моніторів Xiaomi Redmi A вже доступні для покупки у Китаї. Компанія поки не повідомила про вихід на інші ринки, але, з огляду на ціни, попит буде шалений навіть у жорсткій конкуренції.

Джерело: wccftech