Оновлений Xiaomi SU7 отримає лідар, 900+ км автономності та зарядку за 15 хвилин

Xiaomi SU7

Xiaomi готується представити нове покоління електричного седана Xiaomi SU7 вже у березні. Компанія планує почати масові поставки одразу після офіційного запуску. Виробництво вже прискорюють: лише у березні заводи мають випустити близько 16 тис автомобілів.





Оновлений Xiaomi SU7: що змінилося

Новий Xiaomi SU7 зберіг фірмовий силует фастбека, але отримав оновлену передню частину. Решітку радіатора переробили та інтегрували радар міліметрового діапазону. Фірмові фари у формі “краплі” залишилися, але тепер їхнє дальнє світло освітлює до 400 метрів.

Лінійку кольорів розширили новими варіантами Capri Blue та Chixia Red. Автомобіль оснащують 20-дюймовими колесами з червоними гальмівними супортами, а всі версії отримали різноширокі шини: 245 мм спереду та 265 мм ззаду. У гальмівній системі використовують фіксовані чотирипоршневі супорти. Автомобіль має напівприховані дверні ручки та чорні дзеркала.

Ззаду встановили фірмову halo-оптику та активний спойлер. У салоні з’явилася нова темна тема оздоблення, перероблена нижня панель передньої консолі та оновлене кермо. Також змінили декоративні шви на дверях і сидіннях.





Усі комплектації тепер отримують лідар і 4D-міліметровий радар. Обчислення забезпечує платформа з продуктивністю 700 TOPS. За даними Xiaomi, система здатна розпізнавати об’єкти навіть у складних умовах — при слабкому освітленні, тумані або частковому перекритті огляду.

Безпеку також посилили: кількість подушок безпеки зросла з семи до дев’яти, включно з новими бічними подушками для задніх пасажирів. У конструкції кузова застосували гарячеформовану сталь міцністю 2200 МПа в дверних балках і інтегровану захисну клітку.

Три версії Xiaomi SU7

Лінійка включатиме три версії Xiaomi SU7: Standard, Pro і Max. Версії Standard і Pro використовують архітектуру 752 В, тоді як Max отримує високовольтну платформу 897 В. Усі моделі оснащують електродвигунами V6s-Plus.

Заявлений запас ходу за циклом CLTC становить:

Standard — 720 км

Pro — 902 км

Max — 835 км

Топова версія Max може відновити до 670 км запасу ходу всього за 15 хвилин швидкісної зарядки. Версії Pro і Max також оснащують двокамерною пневмопідвіскою та амортизаторами CDC.

Конкуренція на ринку

Новий Xiaomi SU7 виходить у сегмент преміальних електричних седанів Китаю. Його прямими конкурентами називають Tesla Model 3 та Nio ET5.

Запуск відбувається на тлі жорсткої конкуренції та цінових воєн на китайському ринку електромобілів. Виробники активно переходять на високовольтні платформи, а встановлення лідара стає новим стандартом у боротьбі за покупця.

Ситуацію ускладнюють перебої з постачанням чипів пам’яті, які вже почали впливати на розвиток систем автономного водіння рівня L3. Одночасно зростання витрат на ШІ-технології змушує виробників коригувати ціни.





Новий Xiaomi SU7 показує, як швидко китайські виробники підвищують технічну планку на ринку електромобілів. В той час як Tesla впроваджує мінімальні зміни, китайська компанія невдовзі після запуску випускає вже версію другого покоління. Високовольтна архітектура, лідар у базі та запас ходу понад 900 км демонструють серйозність підходу.

Джерело: carnewschina