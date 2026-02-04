Електрокар, який зміг: Xiaomi SU7 зберіг 94,5% ресурсу батареї після 265 000 км пробігу

Xiaomi SU7

Електроседан Xiaomi SU7 продемонстрував вражаючу довговічність тягової батареї в реальних умовах експлуатації. Власник автомобіля на ім’я Фен став популярним у китайській соцмережі Weibo після того, як оприлюднив офіційний звіт сервісного центру Xiaomi: після 265 000 км пробігу батарея зберегла 94,5% свого ресурсу.





Автомобіль перебуває в активному використанні вже 18 місяців без тривалих простоїв. За цей час власник проїжджав у середньому майже 500 км щодня, що робить цей випадок особливо показовим з точки зору зносу. За даними сервісного звіту, акумулятор місткістю 94,3 кВт·год теоретично пройшов близько 506 повних циклів заряджання, що вважається дуже високим показником для такого пробігу.

Для порівняння: більшість автовиробників надають гарантію на батарею строком 8 років або 150 000 км, обіцяючи деградацію не більше 20-30%. Наприклад, Tesla гарантує для Model 3 і Model Y 8 років або 160 000 км з мінімально допустимим рівнем збереженої місткості 70%. Для батареї Volvo EX60 надається 10-річна гарантія. На цьому тлі показники Xiaomi SU7 виглядають суттєво кращими за середньоринкові.

Окрім стану батареї, сервісний центр повідомив і про інші технічні деталі. За весь час експлуатації автомобілю не знадобилася заміна гальмівних колодок, а охолоджувальна рідина перебуває в ідеальному стані — без домішок води. Це побічно свідчить про ефективну роботу рекуперації та коректну терморегуляцію силової установки.





Власник Xiaomi SU7 вже поставив собі нову мету — стати першим, хто подолає на цьому електроседані 600 000 км пробігу. За його підрахунками, на це знадобиться близько трьох років, після чого він планує детально прозвітувати про загальний знос автомобіля.

Джерело: arenaev