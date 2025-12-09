“Я почав займатися трейдингом у 9 років, а зараз наш щоденний обіг $1 млрд”, – 22-річний засновник GoQuant 

Denis Dariotis / YouTube

Денис Даріотіс, молодий мільярдер, засновник та CEO компанії GoQuant, яка спеціалізується на програмному забезпеченні для трейдингу, відверто розповів про себе та свій шлях від криптотрейдера до створення стартапу з обігом у $1 млрд на день у свої підліткові роки.

У інтерв’ю криптопорталу CoinDesk 22-річний Даріотіс згадує, як казав вчителям, що йому потрібно вийти з уроку на 10 хвилин, щоб перевірити свій інвестиційний портфель. Але коли вчитель захотів побачити, що саме він торгує на ноутбуці, Денис просто закрив кришку й сказав: “Ні, це приватне”. Даріотіс ще в дитинстві зрозумів зв’язок між зеленими й червоними тікерами в ранковому шоу CNBC та грошима в його скарбничці. Першу трейдинг-угоду він уклав у 9-річному віці.

Наступним кроком для нього стало вивчення програмування – десь у 11-12 років. У 13 років він зрозумів, що витрачає занадто багато часу на перегляд величезних масивів даних, і що можна автоматизувати цей процес. Не знаючи раніше нічого про кількісний криптотрейдинг, Даріотіс почав бектестити стратегії та вивчати портфельну теорію, оптимізацію, ризик-менеджмент і загалом занурюватися у всі дрібниці, які визначають роботу квантових ринків.

У 15 років він фактично ліцензував свої стратегії та почав консультувати великий канадський банк, який став його першим ключовим клієнтом. За цим пішли інші менеджери інвестиційних фондів. На конференції з трейдингу та data science у Нью-Йорку один великий хеджфонд навіть спробував найняти його на місці і був дуже здивований, дізнавшись про 15-річний вік Деніса.

Тоді ж Даріотіс почав цікавитися криптовалютами. Першим інсайтом стало те, наскільки цим ринкам бракує інституційної інфраструктури. Ліквідність була надто фрагментованою між CEX, DEX і OTC-майданчиками. Застосувавши свій дата-тулсет у криптотрейдингу, він виявив суттєві затримки у способі оновлення ордербуків на різних біржах. Він зрозумів, що найкращий шлях — побудувати повноцінний інфраструктурний стек самостійно.

“Ми хочемо бути в центрі того, як рухається вартість. Ми радше технологічний провайдер, ніж фінансовий посередник, у момент, коли все поступово стає ринком: маркетплейси прогнозів, токенізація активів. Усе стає торгованим, тож виникає потреба в платформі, яка все з’єднає та робитиме це ефективно”, – каже Даріотіс. .

У січні 2025 року GoQuant залучила $3 млн у пре-сид раунді та ще $4 млн у сид-раунді під проводом GSR. Сьогодні компанія опрацьовує понад $1 млрд торговельного обсягу на день і має близько 80 співробітників у США, Європі, Індії, на Філіппінах та в Марокко. Серед нових продуктів — презентований минулого місяця інституційний даркпул GoDark та кредитна платформа GoCredit, у якій перебуває близько півмільярда доларів запланованих криптокредитів.

Джерело: CoinDesk