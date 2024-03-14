Як дивитися третій тестовий запуск SpaceX Starship наживо

SpaceX готується до третього випробувального польоту Starship. 122-м ракета стартує з космодрому SpaceX Starbase у Бока-Чіка в Техасі, приблизно о 14:00 за київським часом, 14 березня. Тоді відкриється 110-хвилинне вікно для запуску.

Пряма трансляція запуску буде доступна в соцмережі X та на сайті SpaceX, вона розпочнеться за 30 хвилин до вікна.

Targeting Thursday, March 14 for Starship’s third flight test. A 110-minute launch window opens at 7:00 a.m. CT → https://t.co/bJFjLCiTbK pic.twitter.com/hFq1L4w9et — SpaceX (@SpaceX) March 13, 2024

Також місію тестування найбільшої ракети SpaceX під назвою Integrated Flight Test 3 (IFT-3) можна на спеціалізованих YouTube-каналах, зокрема Spaceflight Now.

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STARSHIP IFT-3 з коментарями Spaceflight Now.

Перші два польоти, здійснені 20 квітня і 18 листопада минулого року, не були завершені за планом, оскільки ракета щоразу вибухала над Мексиканською затокою. Нещодавно завершене розслідування FAA, проведене після другого випробування, визначило 17 коригувальних дій, які SpaceX необхідно виконати, щоб отримати останню ліцензію на запуск, яку Федеральне управління цивільної авіації видало пізно ввечері в середу, передає Gizmodo. SpaceX окреслила кілька цілей третього випробувального польоту, включаючи успішний запуск і згоряння ракети-носія Super Heavy (оснащеною 33 двигунами Raptor) і розгінного блоку Starship, відкриття і закриття дверей відсіку корисного вантажу Starship, перше в історії повторне запалювання Raptor у космосі та контрольоване повернення Starship в атмосферу. Крім того, SpaceX планує провести складну демонстрацію передачі палива, яку вона має в майбутньому виконати за контрактом з NASA. Раніше SpaceX націлювала Starship на Тихий океан, але для ITF-3 це змінилося: розгінний блок тепер націлений на Індійський океан. Уся місія, в разі успіху, має тривати менш як 10 хвилин.

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