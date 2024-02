Як Nvidia DLSS: Microsoft готує власний апскейлер, що збільшуватиме роздільну здатність ігор у Windows 11

Microsoft готує власну функцію масштабування комп’ютерних ігор у Windows 11 за допомогою ШІ, подібну до DLSS. Користувач соцмережі X PhantomOcean3 виявив цю функцію в останніх тестових версіях операційної системи. Microsoft описує автоматичне підвищення роздільної здатності як спосіб «використання ШІ, щоб підтримувані ігри відтворювалися більш плавно і з покращеною деталізацією».

Це дуже схоже на технологію Nvidia Deep Learning Super Sampling (DLSS), яка використовує ШІ для підвищення якості ігор, покращення частоти кадрів та якості зображення, передає The Verge. AMD та Intel також пропонують власні варіанти — FSR та XeSS.

Microsoft ще офіційно не анонсувала цю нову функцію підвищення роздільної здатності, і поки незрозуміло, як саме вона працюватиме, і чи потребуватиме для цього якогось особливого обладнання. DLSS від Nvidia використовує тензорні ядра, які встановлюються на відеокартах лінійки RTX, тоді як FSR від AMD та XeSS від Intel працюють на своєму апаратному забезпеченні.

Microsoft також працює над покращеною функцією керування кольором для Windows 11, яка має стати в пригоді для новітніх OLED-моніторів, що використовують HDR. У Windows роками не вистачало хорошої системи керування кольором на рівні ОС, через що користувачам доводилося додавати власні колірні профілі в діалоговому вікні, яке виглядає, як у Windows 95.

With today's Windows Insiders build for Canary and Dev (Build 26052), users will be able to see the new Color Management settings page located under Settings > System > Display > Color management. This new page allows users to add/remove color profiles, set defaults, and more! pic.twitter.com/T05KvasqfO

— DirectX 12 (@DirectX12) February 8, 2024