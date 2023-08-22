NVIDIA анонсувала DLSS 3.5 — покращений ШІ-апскейлінг із реконструкцією трасування променів

На ігровій виставці Gamescom 2023 NVIDIA анонсувала DLSS 3.5 — ШІ-інструмент для покращення картинки та частоти кадрів у сценах із трасуванням променів.

DLSS (Deep Learning Super Sampling) — це керований штучним інтелектом алгоритм, який пройшов чотири важливі етапи оновлення: DLSS1 (березень 2020 року), DLSS 2.3 (листопад 2021 року), DLSS 3 (жовтень 2022 року) і DLSS 3.1 (січень 2023 року). Останнє оновлення 3.5 зосереджено на покращенні трасування променів, повідомляє Videocardz.

DLSS 3.5 зосереджується на реконструкції трасування променів (Ray (Tracing) Reconstruction), що повинно забезпечувати помітне покращення візуального враження порівняно з традиційними методами усунення шумів.

За словами NVIDIA, ШІ навчався на вп’ятеро більшій кількості даних за DLSS3. Ray Reconstruction (RR) навчився розпізнавати різні ефекти трасування розрізняти хороші й погані часові й просторові пікселі та зберігати високочастотні дані для масштабування.

Було виявлено, що використання традиційних засобів усунення шумів видаляє важливі дані, необхідні для масштабування, що призводить до втрати даних про колір під час зменшення шуму та подальшого масштабування. Крім того, традиційні методи можуть призвести до неточних ефектів освітлення через накопичення пікселів із попередніх кадрів, що часто призводить до ореолів.

Інструменти для видалення шумів також сприяють зниженню рівня глобального освітлення та нижчій якості відображень, оскільки недостатньо даних для інтерполяції. Це не стосується Ray Reconstruction, яка є основною функцією оновлення DLSS 3.5.

Реконструкція рейтрейсингу буде доступна на всіх відеокартах, що підтримують трасування променів. Ця версія не дасть настільки ж помітного приросту продуктивності, як попередня, але різниця з DLSS 3 все ж є.

DLSS 3.5 дебютує восени в таких іграх, як Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Portal RTX і Alan Wake 2. Крім того, він буде доступний на платформі NVIDIA Omniverse, у Chaos Vantage і D5 Renderer.