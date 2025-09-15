Як у "Зоряних війнах": голограми на базі OLED можуть з'явитися в смартфонах

"Зоряні війни: Епізод III – Помста ситхів” (2005), реж. Джордж Лукас/Lucasfilm

Дослідники з Університету Сент-Ендрюс у Шотландії створили новий оптоволоконний пристрій, який поєднує у собі голографічні метаповерхні з органічними світлодіодами (OLED).

Голограми зазвичай створюються за допомогою лазерів. Однак дослідники з Університету Сент-Ендрюс продемонстрували, що поєднання OLED з голографічними мітками являє собою більш компактний та простий метод. Його простіще реалізувати і він не такий вартісний, як використання лазерів.

OLED являють собою тонкоплівкові пристрої, які широко використовуються в екранах смартфонів та телевізорів для створення кольорових точок — пікселів. Завдяки пласкій формі та здатності випромінювати світло всією площею поверхні, OLED перспективні для використання у оптичних пристроях бездротового зв’язку, біофотониці та сенсориці. Їхня універсальність та здатність легко інтегруватись з іншими компонентами роблять їх ідеальними для розробки крихітних оптичних систем.

Голографічна метаповерхня — тонкий, плаский шар, що складається з нанорозмірних структур, відомих як метаатоми. Розмір кожного такого метаатому складає приблизно одну тисячну від товщини людського волосся. Ці метаповерхні здатні створювати голографічні проєкції і можуть застосовуватись у системах зберігання даних, технологіях захисту від підробок, оптичних дисплеях, мікроскопії високої роздільної здатності та датчиках.

Дослідники виявили, що кожен метаатом ретельно сформований для керування властивостями світла, яке проходить крізь нього, і веде себе подібно до пікселя голографічної мітки. Коли світло проходить через мітку, у кожному пікселі властивості світла трохи змінюються.

Ці модифікації дозволяють створити заздалегідь задане зображення на протилежній стороні, використовуючи принцип інтерференції світла, коли світлові хвилі під час взаємодії одна з одною створюють складні візерунки.

“Голографічні метаповерхні — одна з найуніверсальніших матеріальних платформ для управління світлом. Завдяки цій роботі ми усунули один із технологічних бар’єрів, що перешкоджають впровадженню метаматеріалів у повсякденні застосунки. Цей прорив дозволить кардинально змінити архітектуру голографічних дисплеїв для нових програм, наприклад, для віртуальної та доповненої реальності”, — зазначає професор нанофотоніки у Школі фізики та астрономії Університету Сент-Ендрюс Андреа Ді Фалько.

За словами співавтора дослідження, професора Грема Тернбулла, зазвичай OLED-дисплеї потребують тисяч пікселів для створення простого зображення. Однак новий підхід дозволяє утворити ціле зображення буквально з одного пікселя.

Результати дослідження опубліковані у журналі Light, Science and Application

Джерело: SciTechDaily