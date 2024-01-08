Samsung показала на CES 2024 перший у світі прозорий MicroLED дисплей ─ він виводить зображення, схоже на голограму в повітрі

Під час проведення заходу First Look у рамках CES 2024 компанія Samsung представила перший у світі прозорий дисплей MicroLED. Компанія показала відразу три такі пристрої у різних варіантах дизайну.

У двох демонстраційних зразках використовувалося тоноване скло, що дозволяло ігнорувати будь-які потенційні об’єкти за панелями. Ще один варіант виглядав таким же прозорим, як звичайне скло, але мав безрамковий дизайн.

Відображення контенту на прозорих MicroLED панелях виглядає майже як голограма, що ширяє в повітрі. Всі демонстраційні пристрої стояли окремо і мали товщину всього близько сантиметра, що ще більше посилювало ілюзію екрана, що ширяє в повітрі. Крім того, завдяки високій щільності пікселів MicroLED зображення виглядали неймовірно чіткими.

За словами представника Samsung, оскільки прозорі дисплеї MicroLED мають вищу яскравість у порівнянні з прозорими OLED-панелями, вони також менше схильні до впливу навколишнього світла.

Поки немає інформації про те, скільки можуть коштувати такі дисплеї, і коли ця технологія з’явиться у роздрібних пристроях. Швидше за все, вони будуть дорогими, враховуючи ціну непрозорих MicroLED телевізорів Samsung. Наприклад, 110-дюймова модель коштує $129 тис.

Джерело: Engadget