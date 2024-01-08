Новини CES 2024 08.01.2024 о 09:08 comment views icon

Samsung показала на CES 2024 перший у світі прозорий MicroLED дисплей ─ він виводить зображення, схоже на голограму в повітрі

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Вадим Карпусь

Автор новин

Samsung показала на CES 2024 перший у світі прозорий MicroLED дисплей ─ він виводить зображення, схоже на голограму в повітрі

Під час проведення заходу First Look у рамках CES 2024 компанія Samsung представила перший у світі прозорий дисплей MicroLED. Компанія показала відразу три такі пристрої у різних варіантах дизайну.

У двох демонстраційних зразках використовувалося тоноване скло, що дозволяло ігнорувати будь-які потенційні об’єкти за панелями. Ще один варіант виглядав таким же прозорим, як звичайне скло, але мав безрамковий дизайн.

Samsung показала на CES 2024 первый в мире прозрачный MicroLED дисплей ─ он выводит изображение, похожее на парящую голограмму

Відображення контенту на прозорих MicroLED панелях виглядає майже як голограма, що ширяє в повітрі. Всі демонстраційні пристрої стояли окремо і мали товщину всього близько сантиметра, що ще більше посилювало ілюзію екрана, що ширяє в повітрі. Крім того, завдяки високій щільності пікселів MicroLED зображення виглядали неймовірно чіткими.

За словами представника Samsung, оскільки прозорі дисплеї MicroLED мають вищу яскравість у порівнянні з прозорими OLED-панелями, вони також менше схильні до впливу навколишнього світла.

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Поки немає інформації про те, скільки можуть коштувати такі дисплеї, і коли ця технологія з’явиться у роздрібних пристроях. Швидше за все, вони будуть дорогими, враховуючи ціну непрозорих MicroLED телевізорів Samsung. Наприклад, 110-дюймова модель коштує $129 тис.

Джерело: Engadget

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