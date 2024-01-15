Які функції з’являться у Windows 11 в 2024-му

Microsoft готується представити у 2024 році низку нових функцій Windows 11, спрямованих на покращення користувацького досвіду в різних аспектах операційної системи.

Оскільки ці функції перебувають на стадії розробки, завжди існує ймовірність того, що Microsoft вирішить не випускати їх після тестування, повідомляє Bleeping Computer.

Ось що чекає на користувачів Windows 11 у 2024 році:

Notepad (Блокнот) зі штучним інтелектом

Microsoft має намір змінити традиційний блокнот у Windows 11 завдяки функції штучного інтелекту під назвою CoWriter. Ця інтеграція привносить штучний інтелект безпосередньо у текстовий редактор, пропонуючи користувачам широкий спектр інтелектуальних інструментів для редагування.

CoWriter оснащений випадаючими меню з опціями Length, Tone, Format, Instructions (Довжина, Тон, Формат та Інструкції). Це свідчить про високий рівень кастомізації, що дає змогу штучному інтелекту змінювати текст відповідно до конкретних потреб користувача.

Окремої уваги заслуговує кнопка «Замінити», яка натякає на здатність ШІ пропонувати альтернативні варіанти або модифікації вибраного тексту. Вважається, що ШІ розуміє контекст, надаючи релевантні пропозиції на основі змісту документа.

Підтримка USB зі швидкістю передачі даних 80 Гбіт/с

Майбутнє оновлення Windows 11 підтримуватиме новітній стандарт USB 80 Гбіт/с, спочатку доступний на деяких пристроях, таких як Razer Blade 18 на базі мобільних процесорів Intel Core 14-го покоління HX-серії. Він повністю сумісний з периферійними пристроями, створеними для попередніх поколінь USB і Thunderbolt, і працює разом з усіма іншими функціями USB Type-C.

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Це масштабне оновлення стандарту USB4 подвоює пропускну здатність з 40 Гбіт/с до 80 Гбіт/с, відкриваючи шлях до високопродуктивних дисплеїв, накопичувачів і пристроїв для підключення.

Автозапуск Copilot у Windows 11

Microsoft тестує нову функцію для розробників Windows 11, завдяки якій Copilot автоматично відкривається на пристроях під час запуску.

Оскільки багатьом ця нова функція, ймовірно, не сподобається, Microsoft залишила змогу її вимкнути, перейшовши в Settings > Personalization > Copilot (Налаштування > Персоналізація > Copilot).

Розширені параметри спільного доступу

Microsoft Edge та інші браузери можуть використовувати вікно спільного доступу Windows для прямого обміну URL-адресами з такими платформами, як WhatsApp, Gmail, X (раніше Twitter), Facebook і LinkedIn.

Можна отримати доступ до Edge, натиснувши піктограму спільного доступу на панелі інструментів.

Оновлення погоди на екрані блокування

На екрані блокування з’явиться інтерактивний прогноз погоди, що дає змогу користувачам швидко перевіряти погоду, навіть якщо екран заблоковано.

Ця функція дає змогу користувачам Windows 11 наводити курсор на карту погоди для отримання детальної інформації та натискати на неї, щоб переглянути повний прогноз у MSN Weather через Microsoft Edge.

Ця функція впроваджується, починаючи з англомовних користувачів у США.

Покращення голосового доступу

Функція голосового доступу в Windows 11 включила розширену підтримку мов (французька, німецька, іспанська) та багатоекранну функціональність.

Тепер користувачі можуть використовувати голосові команди для полегшення навігації та керування на декількох екранах. Крім того, для англомовних користувачів тепер доступні спеціальні голосові команди, щоб створювати персоналізовані голосові клавіші для різних дій.