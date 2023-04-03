Парижани проголосували за заборону оренди електросамокатів – за це висловилися 90% учасників референдуму (менше 8% усіх виборців)

Парижани проголосували за заборону прокату електросамокатів у своєму місті, що завдало удару по операторах самокатів і стало тріумфом учасників кампанії за безпеку дорожнього руху.

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Офіційні результати показали, що майже 90% голосів, які були віддані на опитуванні в неділю, підтримали заборону оренди індивідуальних траспортних засобів з акумуляторним живленням. Однак у голосуванні взяли участь менше ніж 8% тих, хто має право голосу. За офіційними даними, з 1,38 млн осіб, внесених до списку виборців міста, в опитуванні взяли участь трохи більше ніж 103 тис. осіб. З них понад 91 тис. осіб проголосували проти самокатів.

Референдум був призначений у відповідь на зростання кількості людей, які отримали травми та загинули під час користування електронними самокатами у столиці Франції. Париж був одним із перших міст, що перейшли на електромобілі та легкий електротранспорт, але критики стверджують, що останній несе більше шкоди, ніж користі.

Зростає занепокоєння з приводу того, як деякі люди керують самокатами – петляють у пробках, ухиляються від пішоходів на тротуарах та розганяються до швидкості 27 км/год. Водії часто не носять шоломів, а діти віком 12 років можуть на законних підставах орендувати самокати. Також висловлювалася критика того факту, що групи припаркованих електросамокатів захаращували тротуари. Проти самокатів виступали також прихильники велотранспорту, інші противники відзначали занадто високу ціну оренди – €5 за 10 хв.

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Оператори електронних засобів пересування стверджували, що вони становлять невелику частку від загальної кількості дорожньо-транспортних пригод у місті. Очільниця Парижа Анн Ідальго вирішила винести питання прокату самокатів на референдум. Його результат не стосується електросамокатів, які перебувають у приватному володінні та використовуються для власних потреб.

Три основні паризькі оператори самокатів, Lime, Dott та Tier звернулися за підтримкою до молоді у соціальних мережах. Вони також пропонували безплатні подорожі весь день у неділю.

Закон, ухвалений у Франції 2019 року, вимагає від водіїв самокатів носити добре видимий одяг та не їздити проти руху транспорту. За порушення передбачаються штраф у розмірі €135, за перевищення швидкості можуть оштрафувати на €1500 за перевищення швидкості.

Нагадаємо, 17 березня президент України підписав закон, який визнає електросамокати та моноколеса легким електричним транспортом. Ним запроваджуються дві нові категорії транспорту:

Легкий персональний електричний транспортний засіб (до 1000 Вт та 25 км/год, з будь-якою кількістю коліс)

Низькошвидкісний легкий електричний транспортний засіб (10-50 км/год, до 600 кг, 2-4 колеса)

Закон вносить зміни до інших нормативних актів з урахуванням нових транспортних засобів.

Джерела: BBC, Верховна Рада