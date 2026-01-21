У світі вийшов самокат Xiaomi Electric Scooter 6 Lite з запасом ходу до 25 км

Новини Пристрої 21.01.2026 comment views icon

Вийшов Xiaomi Electric Scooter 6 Lite: електросамокат для міських поїздок до 25 км

Xiaomi представила Electric Scooter 6 Lite — найдоступнішу модель у новій лінійці Electric Scooter 6. Новинка розташувалася нижче за Scooter 6 та Scooter 6 Max і орієнтована насамперед на короткі міські поїздки.

Міський електросамокат оснащений безщітковим двигуном із датчиком Холла. Його номінальна потужність становить 300 Вт, а пікова — 500 Вт. Максимальна швидкість обмежена на рівні 25 км/год, а заявлена здатність долати підйоми сягає 15 градусів. Живлення забезпечує потрійна літієва батарея місткістю 216 Вт·год. У стандартному режимі руху зі швидкістю 15 км/год запас ходу складає до 25 км, тоді як у спортивному режимі на максимальній швидкості він зменшується приблизно до 20 км.

Для комфортної їзди нерівними дорогами Xiaomi встановила передню підвіску з подвійною пружиною та ходом 25 мм, а також 10-дюймові пневматичні шини. Гальмівна система поєднує переднє барабанне гальмо та задню систему E-ABS. За освітлення відповідає передня фара потужністю 2,5 Вт, яка освітлює дорогу на відстань до 15 метрів. Задній ліхтар виконує роль стоп-сигналу та блимає під час гальмування.

Користувач може обрати один із трьох режимів швидкості: пішохідний із обмеженням 6 км/год, стандартний на 15 км/год та спортивний на 25 км/год. На кермі розмістили дисплей, який показує швидкість, активний режим їзди та рівень заряду акумулятора. Підключення до застосунку Xiaomi Home відкриває доступ до перевірки запасу ходу, стану батареї, історії поїздок, тиску в шинах, блокування двигуна та налаштувань рекуперації енергії.

Рама виготовлена з високоміцної вуглецевої конструкційної сталі та витримує навантаження до 100 кг. Вага самоката становить 18,1 кг. Він підходить для користувачів зростом від 140 см до 200 см віком від 16 до 50 років. Захист від води відповідає стандарту IPX4 для корпусу та IPX6 для батареї. У складеному вигляді розміри Electric Scooter 6 Lite становлять 1140×512×555 мм.

Ціна Xiaomi Electric Scooter 6 Lite наразі не розголошується.

Джерело: gizmochina

